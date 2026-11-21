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Uz predstavu za djecu "Peća i vuk" u zagrebačkom Dječjem kazalištu Dubrava počelo je 18. izdanje Noći kazališta, manifestacije koja se ove godine održava u pedesetak mjesta u Hrvatskoj na više od 80 lokacija.

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Ravnateljica Centra kulture Dubrava, organizatora manifestacije, Sandra Banić Naumovski na otvorenju je izrazila zadovoljstvo velikim odazivom publike, istaknuvši kako za kazališne djelatnike nema veće sreće od punih dvorana.

"Noć kazališta velika je manifestacija koja se održava u više od 50 gradova i gotovo sva kazališta u našoj zemlji večeras su ovako puna", poručila je okupljenima.

Podsjetila je kako je ideja o Noći kazališta nastala upravo u Dječjem kazalištu Dubrava 2008., sa željom da kazališta diljem zemlje iste večeri otvore svoja vrata publici i predstave svoj rad.

Banić Naumovski zahvalila je Gradu Zagrebu i Ministarstvu kulture i medija na potpori manifestaciji i kazališnom radu.

Ovogodišnja Noć kazališta obuhvaća nacionalna i javna kazališta, nezavisne kazališne družine, škole i druge organizacije, a programi se održavaju u velikim gradovima, manjim mjestima i na otocima.

Kako je Banić Naumovski istaknula na konferenciji za novinare uoči manifestacije, Noć kazališta već godinama nije jednodnevni događaj. Prve aktivnosti počele su 10. studenoga u Osijeku, a završetak je predviđen 23. studenoga u Grubišnom Polju.

Manifestaciji se ove godine prvi put pridružuju Dvor, Stari Grad na Hvaru, Kravarsko i Malinska, a sudjeluje i jedno kazalište iz Skoplja, čime se otvara mogućnost njezina širenja na Sjevernu Makedoniju.

Uz kazališne predstave, program uključuje radionice, razgovore s umjetnicima, otvorene probe i druge popratne sadržaje koji publici omogućuju neposredniji susret s kazališnim stvarateljima.

Noć kazališta pokrenuta je 2008. godine radi promicanja kazališne umjetnosti i približavanja kazališta široj publici, a održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba.

Ovogodišnje svečano otvorenje prvotno je bilo najavljeno uz predstavu "Pinokio", no zbog bolesti izvođača umjesto nje izvedena je predstava "Peća i vuk".

Lutkarska predstava "Peća i vuk", u režiji Maria Kovača, nastala je prema istoimenoj simfonijskoj bajci ruskog skladatelja Sergeja Prokofjeva. Kroz priču o dječaku Peći i njegovim životinjskim prijateljima najmlađu publiku upoznaje s klasičnom glazbom, glazbenim instrumentima i važnošću timskog rada.

Manifestacija, koja je započela kao jednodnevno događanje, tijekom godina prerasla je u višednevni program, a pod nazivom Europska noć kazališta održava se i u drugim europskim zemljama.