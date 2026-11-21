INTERPOLOVA TJERALICA
U Zagrebu zbog ubojstva uhićen član crnogorskog kriminalnog klana. Spominje se i Jakov Sedlar
Državljanin Albanije Bojan Matanović (34), kojeg policija povezuje s crnogorskim škaljarskim klanom, uhićen je jučer u zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman.
Oglas
Policajci su ga zaustavili na graničnoj kontroli prije ukrcaja na let za Beograd jer se na sustavu oglasila crvena Interpolova tjeralica koju je za njim u srpnju raspisala Crna Gora, piše Marin Dešković za Jutarnji list.
Matanović nije pružao otpor, a danas mu je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici određen ekstradicijski pritvor. Njegov odvjetnik Hrvoje Korša najavio je žalbu na pritvor uz tvrdnju da nema opasnosti od bijega, dok će se o samom izručenju očitovati naknadno. Matanović je ranije dulje vrijeme boravio u Hrvatskoj na temelju radne dozvole koja mu je istekla, a s adrese u Ludbregu odjavljen je u lipnju, mjesec dana prije raspisivanja tjeralice.
Crnogorsko pravosuđe tereti ga da je pomagao u likvidaciji navodnog člana suparničkog kavačkog klana Saše Klikovca (38), ubijenog u srpnju 2020. godine ispred restorana pokraj Podgorice. U novom krugu istrage usmjerenom na naručitelje i logističare zločina, policija je osumnjičila Matanovića da je nakon ubojstva vozio ispred automobila izravnog počinitelja Miloša Markovića kao izvidnica kako bi izbjegao policijske zasjede te mu pronašao stan za skrivanje.
U Hrvatskoj je ranije boravio i brat ubijenog Saše Klikovca, Radoslav Klikovac (38), koji je 2023. godine uhićen u jednom zagrebačkom restoranu u društvu Gorana Vidovića. Policija je tada kod njega pronašla krivotvorenu osobnu iskaznicu i vozačku dozvolu na ime hrvatskog modela i trenera Marija Valentića, koji s time nije imao nikakve veze.
Pojavio se Jakov Sedlar
U tom se sudskom postupku kao Klikovčev poznanik pojavio redatelj Jakov Sedlar, ponudivši sudu da Crnogorac tijekom suđenja stanuje kod njega jer mu je godinama ranije u Parizu ponudio novac za financiranje filmova o progonu Židova. Klikovac je naposljetku krajem 2024. godine nakon nagodbe osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 10.000 eura zbog krivotvorenja dokumenata.
Jutarnji list navodi da je Radoslav Klikovac ponovno uhićen u Zagrebu početkom srpnja ove godine, tijekom preventivnih policijskih akcija zbog sumnje da se u gradu pripremaju likvidacije. Sumnjajući da bi i on mogao biti meta, policija je upala u stan u kojem se tajno nastanio te pronašla pancirku i streljivo, zbog čega je dobio 15 dana zatvora, a potom je i deportiran u Crnu Goru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas