Matanović nije pružao otpor, a danas mu je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici određen ekstradicijski pritvor. Njegov odvjetnik Hrvoje Korša najavio je žalbu na pritvor uz tvrdnju da nema opasnosti od bijega, dok će se o samom izručenju očitovati naknadno. Matanović je ranije dulje vrijeme boravio u Hrvatskoj na temelju radne dozvole koja mu je istekla, a s adrese u Ludbregu odjavljen je u lipnju, mjesec dana prije raspisivanja tjeralice.