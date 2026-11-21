PROBLEMI CIJELE EUROPE
Tisuće ljudi prosvjedovale u Lisabonu zbog rastućih troškova života
Tisuće ljudi marširale su središtem Lisabona u subotu unatoč jakoj kiši, prosvjedujući protiv rastućih troškova života, sve veće stambene krize i niskih plaća.
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Organizator prosvjeda CGTP, najveći portugalski krovni sindikat, pozvao je na veće plaće i mirovine, niže cijene osnovnih namirnica i usluga, te uvođenje mjera za ograničavanje troškova stanovanja.
CGTP je rekao da je na prosvjedu sudjelovalo "više tisuća" ljudi. Policija nije iznijela svoju procjenu.
"Radimo više, imamo više troškova i nemamo novca za svakodnevni život", rekao je Manuel Gomes (44), tvornički radnik, dodavši da su politike vlade desnog centra još pogoršale stvari.
"Naše plaće su sada niske, cijene benzina i dizela rastu, a rastu i troškovi stanovanja i sve drugo. Moramo to promijeniti", rekao je Gomes.
Prosječna godišnja primanja u 2025. bila su 37 posto ispod prosjeka Europske unije, prema Eurostatu. Inflacija je dosegla 3,8 posto u listopadu, potaknuta cijenama hrane energenata uslijed napetosti na Bliskom Istoku.
Portugal se također nosi s jednom od najtežih kriza priuštivosti stanovanja u Europi. Cijene nekretnina više su se nego udvostručile od 2017. godine, dok su najamnine za nove ugovore gotovo udvostručene, što posebice teško pogađa mlade ljude.
Luis Russo, 66-godišnji umirovljeni informatičar, rekao je da prosvjeduje kako bi zatražio "veće plaće i mirovine te protiv špekulacija na tržištu najma", optuživši vladu da služi "krupnim interesima" umjesto običnim ljudima.
Prosvjed je uslijedio nakon tjedana demonstracija, tijekom kojih su aktivisti za stambena prava postavljali šatorska naselja u Lisabonu i Portu, a odvija se u sklopu šireg vala prosvjeda diljem Europe zbog troškova života i stanovanja.
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