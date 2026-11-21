Francesco Schettino
Kapetan potonule Coste Concordije pušten iz zatvora
Francesco Schettino, bivši kapetan potonulog kruzera Coste Concordije s kojega su poginule 32 osobe, pušten je iz zatvora gotovo 15 godina nakon nesreće.
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Costa Concordia nasukala se 13. siječnja 2012. kod toskanskog otoka Giglia.
Schettino je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina i mjesec dana nakon što je utvrđeno da je brod doveo preblizu otoku te da je napustio plovilo dok je trajala evakuacija putnika.
U nesreći su smrtno stradale 32 osobe.
Schettino je u Rimu odslužio više od devet godina kazne, nakon čega mu je sud odobrio da ostatak kazne odsluži na uvjetnoj slobodi, obavljanjem društveno korisnog rada.
Prema izvještajima, iz zatvora je izašao u petak navečer.
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