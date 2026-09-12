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ISTRAGA U TIJEKU

Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru

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N1 Info
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12. ruj. 2026. 17:02
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N1

Osumnjičeni ubojica supruge iz Slatine ubio se u zagrebačkom zatvoru

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Istražni zatvorenik M. P. počinio je samoubojstvo u zatvoru u subotu oko 15.30, izvijestili su iz Ministarstva pravosuđa.

Navode da su o događaju obaviještena sva nadležna tijela te da je u tijeku policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.

Kako piše 24sata, riječ je o muškarcu osumnjičenom da je ubio svoju suprugu u Slatini.

Podsjetimo, muškarac (40) je uhićen pod sumnjom da je u utorak navečer oštrim predmetom ubio svoju pet godina mlađu suprugu.

Teme
slatina ubojstvo
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