ISTRAGA U TIJEKU
Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru
N1 Info
|
12. ruj. 2026. 17:02
Osumnjičeni ubojica supruge iz Slatine ubio se u zagrebačkom zatvoru
Oglas
Istražni zatvorenik M. P. počinio je samoubojstvo u zatvoru u subotu oko 15.30, izvijestili su iz Ministarstva pravosuđa.
Navode da su o događaju obaviještena sva nadležna tijela te da je u tijeku policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.
Kako piše 24sata, riječ je o muškarcu osumnjičenom da je ubio svoju suprugu u Slatini.
Podsjetimo, muškarac (40) je uhićen pod sumnjom da je u utorak navečer oštrim predmetom ubio svoju pet godina mlađu suprugu.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas