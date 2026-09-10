Ružić nakon femicida u Slatini: Nije bilo propusta

Na temelju dokumentacije, dodao je, nema sumnji u to da je došlo do bilo kakvih propusta, a nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji, odnosi unutar njih su vrlo kompleksni. Uputio sam regionalni tim koji skrbi o obitelji, ali i provjerava vjerodostojnost dokumentacije, naveo je. Kao ministar želim biti potpuno siguran da je sve vjerodostojno i da nije došlo do propusta, naglasio je Ružić, najavivši da će i osobno izaći na teren i vidjeti situaciju.