NESRETNI SLUČAJ
Užas kod Križevaca: Muškarca (54) izboli stršljeni, preminuo je
Policijski službenici obavili su očevidne radnje, tijelo je pregledao mrtvozornik te je prevezeno na Odjel Patologije Opće bolnice Bjelovar gdje će se obaviti obdukcija.
PU koprivničko- križevačka izvijestila je o nesretnom slučaju koji se odvio jučer, 3 u prijepodnevnim satima. Naime, u Križevcima, u šumskom predjelu, 54-godišnjaka su prilikom izrade ogrijeva uboli stršljeni. Muškarcu je pozlilo, pružena mu je liječnička pomoć, ali je na mjestu događaja preminuo.
