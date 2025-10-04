Užas kod Križevaca: Muškarca (54) izboli stršljeni, preminuo je

PU koprivničko- križevačka izvijestila je o nesretnom slučaju koji se odvio jučer, 3 u prijepodnevnim satima. Naime, u Križevcima, u šumskom predjelu, 54-godišnjaka su prilikom izrade ogrijeva uboli stršljeni. Muškarcu je pozlilo, pružena mu je liječnička pomoć, ali je na mjestu događaja preminuo.