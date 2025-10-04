Oglas

NEPRILAGOĐENA BRZINA

Strava u Slavoniji: Autom sletjeli u kanal, ozlijeđeno petero mladih

author
N1 Info
|
04. lis. 2025. 08:11
PXL_030925_137776190
PIXSELL / David Jerkovic/PIXSELL

Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad

Oglas

PU Požeško-slavonska javlja kako je sinoć oko 21.20 sati između mjesta Šeovica i Japaga, 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine sletio je u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.
U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen, dok je 16-godišnjak te troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše ozlijeđeno. Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac.

Iz Policije dodaju i kako se tijekom protekla 24 sata na području PU požeško-slavonske dogodio i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Ulici dr. Franje Tuđmana te prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Trenkovo i  u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana.

Teme
prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ