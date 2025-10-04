Strava u Slavoniji: Autom sletjeli u kanal, ozlijeđeno petero mladih

PU Požeško-slavonska javlja kako je sinoć oko 21.20 sati između mjesta Šeovica i Japaga, 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine sletio je u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.

U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen, dok je 16-godišnjak te troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše ozlijeđeno. Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac.