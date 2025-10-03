"U Hrvatskoj primjena počinje na prijelazu Batrovci – Bajakovo i na Zračnoj luci Zagreb, u Bugarskoj na prijelazu Gradina – Kalotina, u Rumunjskoj na prijelazu Kaluđerovo – Najdaš, dok će se u Mađarskoj sustav uvoditi fazno od 28. listopada do 11. studenoga 2025. godine na prijelazima Tompa, Horgoš, Bački Vinogradi, Bačalmaš, Bački Breg, Rabe-Kibekhaza i drugim. Za osobe koje nemaju reguliran boravak, a obavljaju određene poslove na teritoriju Mađarske i svakodnevno prelaze granicu, registracija počinje 1. studenoga 2025. godine. Za ovu kategoriju putnika bit će formiran poseban dosje koji će vrijediti za naredne prijelaze, ukoliko putnici državnu granicu prijeđu najmanje četiri puta u roku od 30 dana. Ako prijeđu manje od četiri puta, bit će potrebno ponovno evidentiranje u sustav", naveli su iz MUP-a.