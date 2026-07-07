Oglasila se policija
Uhićen osumnjičeni za pokušaje ubojstava u Čakovcu
Danas, 7. srpnja u prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnjak kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, počinjenih na području Čakovca, izvijestila je policija.
Oglas
U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja Policijska uprava međimurska pravodobno će obavijestiti javnost o utvrđenim činjenicama.
Podsjetimo, u subotu, 4. srpnja, u 4:03 sata, Policijska uprava međimurska zaprimila je dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovcu, u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.
Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.
Počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta te je policija intenzivno do danas tragala za njim.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas