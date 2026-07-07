Nacional: Izađe li na izbore, Zoran Milanović osvojio bi 26 mandata, u suradnji s ljevicom srušio bi HDZ

Ako se na sljedećim parlamentarnim izborima pojavi sa svojom nezavisnom listom, aktualni hrvatski predsjednik Zoran Milanović osvojio bi čak 26 mandata u nadolazećem sastavu Sabora. Iz te pozicije presudno bi odlučivao o rušenju HDZ-a s vlasti nakon tri puna mandata, pa se može tvrditi da bi mogući izlazak Zorana Milanovića na sljedeće parlamentarne izbore, po svemu sudeći, označio pad Andreja Plenkovića i HDZ-a s vlasti te bi otjerao Plenkovića iz visoke politike. Ujedno bi Milanović značajno utjecao i na strukturu političke scene na ljevici, piše novinar Nacionala Berislav Jelinić.