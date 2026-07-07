OBJAVILI REZULTATE ANKETE
Nacional: Izađe li na izbore, Zoran Milanović osvojio bi 26 mandata, u suradnji s ljevicom srušio bi HDZ
Aktualni hrvatski predsjednik presudno bi utjecao na političku budućnost HDZ-a i izazvao ozbiljna preslagivanja na ljevici. Nacional donosi rezultate ankete provedene u svih deset izbornih jedinica, koji pokazuju da su u HDZ-u s pravom bili u panici još prije par mjeseci kad su se pojavile naznake mogućeg budućeg političkog angažmana Zorana Milanovića.
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Ako se na sljedećim parlamentarnim izborima pojavi sa svojom nezavisnom listom, aktualni hrvatski predsjednik Zoran Milanović osvojio bi čak 26 mandata u nadolazećem sastavu Sabora. Iz te pozicije presudno bi odlučivao o rušenju HDZ-a s vlasti nakon tri puna mandata, pa se može tvrditi da bi mogući izlazak Zorana Milanovića na sljedeće parlamentarne izbore, po svemu sudeći, označio pad Andreja Plenkovića i HDZ-a s vlasti te bi otjerao Plenkovića iz visoke politike. Ujedno bi Milanović značajno utjecao i na strukturu političke scene na ljevici, piše novinar Nacionala Berislav Jelinić.
Otkrivaju to, navode, rezultati prve ankete koja je u istraživanju raspoloženja birača kao opciju u anketna pitanja uvrstila mogućnost da će se na sljedećim parlamentarnim izborima pojaviti nezavisna lista Zorana Milanovića, aktualnog predsjednika Hrvatske, zbog čega ju je Nacional objavio.
Ta anketa, koju je Nacional tijekom vikenda dobio na uvid, otkriva da bi Zoran Milanović, pojavi li se na sljedećim parlamentarnim izborima, sa svojom nezavisnom listom značajno promijenio odnose snaga na hrvatskoj političkoj sceni i presudno utjecao na političku budućnost HDZ-a.
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