Eksplozije u Damasku, nedaleko od hotela u kojem je odsjeo Macron

Državna televizija kasnije je izvijestila da su se Macron i Šara sastali u sirijskoj predsjedničkoj palači. Macronov posjet isaknuo je geopolitičku transformaciju Sirije pod Šarom, bivšim zapovjednikom Al-Kaide koji je uspostavio bliske veze sa zapadnim i bliskoistočnim silama koje su izbjegavale Asada, dok nastoji obnoviti zemlju razorenu za vrijeme 13 godina dugog rata. Tijekom sirijskog sukoba, niz militantnih skupina, uključujući Islamsku državu, učvrstio se u zemlji.