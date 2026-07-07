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Sirija

Eksplozije u Damasku, nedaleko od hotela u kojem je odsjeo Macron

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N1 Info , Hina
|
07. srp. 2026. 10:34
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reuters
reuters

Bombe su u utorak eksplodirale u blizini hotela u Damasku u kojem je Emmanuel Macron boravio uoči sastanka sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šarom, rekao je sigurnosni izvor, ali Macron nije čuo eksplozije, izvijestio je ured francuskog predsjednika.

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Eksplozije naglašavaju velike sigurnosne izazove u Siriji. Macron je prvi predsjednik neke članice Europske unije koji je posjetio zemlju otkako su pobunjenici predvođeni Šarom svrgnuli Bašara al-Asada 2024. godine.

Reutersov svjedok čuo je eksplozije u blizini i vidio dim kako se diže. Ceste su bile zatvorene i provedene su sigurnosne mjere, rekao je sigurnosni izvor.

Elizejska palača priopćila je da se eksplozije nisu čule iz predsjedničke kolone automobila. Reutersov novinar koji je pratio Macrona također je rekao da nije čuo eksploziju.

Smoke and fire rise at the site where explosive devices blew up near a hotel where French President Emmanuel Macron was meant to be staying, in Damascus, Syria, in this screengrab obtained from a video, July 7, 2026. REUTERS/Yamam Al Shaar
REUTERS/Yamam Al Shaar

Državna televizija kasnije je izvijestila da su se Macron i Šara sastali u sirijskoj predsjedničkoj palači. Macronov posjet isaknuo je geopolitičku transformaciju Sirije pod Šarom, bivšim zapovjednikom Al-Kaide koji je uspostavio bliske veze sa zapadnim i bliskoistočnim silama koje su izbjegavale Asada, dok nastoji obnoviti zemlju razorenu za vrijeme 13 godina dugog rata. Tijekom sirijskog sukoba, niz militantnih skupina, uključujući Islamsku državu, učvrstio se u zemlji.

Šara, pripadnik sirijske sunitske muslimanske većine, obećao je izgraditi inkluzivni novi poredak u Siriji otkako je okončao više od pet desetljeća čvrste vladavine obitelji Asad. No, njegovo obećanje testirali su nasilni incidenti u kojima su se provladine snage suprotstavile pripadnicima vjerskih i etničkih manjina, a prošle godine su ubijene stotine ljudi.

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Teme
eksplozije emmanuel macron sirija

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