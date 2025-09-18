Užas kod Omiša: Bagerom nasrnuo na očuha i usmrtio ga

Optužnicom se ​22-godišnjaku stavlja na teret da je 28. lipnja ​ove godine u poslijepodnevnim satima, na ​širem omiškom području, točnije u mjestu Seoce, ​u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, ​bagerom napao i usmrtio 56- godišnjeg očuha.