Uslijed psihičke bolesti
Užas kod Omiša: Bagerom nasrnuo na očuha i usmrtio ga
Zbog kaznenog djela teškog ubojstva Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 22-godišnjaka kojega tereti da je uslijed psihičke bolesti kod Omiša bagerom nasrnuo na očuha (56) i usmrtio ga.
Oglas
Optužnicom se 22-godišnjaku stavlja na teret da je 28. lipnja ove godine u poslijepodnevnim satima, na širem omiškom području, točnije u mjestu Seoce, u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, bagerom napao i usmrtio 56- godišnjeg očuha.
Nakon ubojstva 22-godišnjak je očuhovo tijelo i zakopao bagerom te se dao u bijeg, ali ga je policija pronašla i uhitila.
Tužiteljstvo traži da se prema Zakonu o osobama s duševnim smetnjama optuženom produlji istražni zatvor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas