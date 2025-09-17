Olujić: Turudić ne može pobjeći od činjenice da je prepoznat kao dečko HDZ-a

"Ivan Turudić ne može pobjeći od činjenice da je u hrvatskoj javnosti prepoznat kao dečko HDZ-a i da mu je političkom voljom HDZ-a kao vladajuće stranke, koja je formirala većinu u Saboru, omogućeno da dođe na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Ne radi se ni o čemu drugome nego o instrumentalizaciji DORH-a u dnevno političke svrhe. Glavni državni odvjetnik ne funkcionira kao samostalni i neovisni stručnjak, kao osoba koja obnaša dužnost glavnog državnog odvjetnika. Prilikom njegovog izbora nisu uvažavane činjenice koja izviru iz zakona da je riječ o osobi koja može biti izabrana za glavnog državnog odvjetnika po kriterijima stručnosti, neovisnosti i dostojnosti. Kada bi sve to analizirali vrlo lako bismo utvrdili da Turudić ne ispunjava ni jednu od tih pretpostavki, ni stručnost jer nikada nije radio u DORH-u nego je bio sudac", tvrdi Krunislav Olujić.