Analiza izvješća o radu DORH-a
Olujić: Turudić ne može pobjeći od činjenice da je prepoznat kao dečko HDZ-a
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić podnio je Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Bivši predsjednik Vrhovnog suda i bivši glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić o tome je razgovarao s našom Ninom Kljenak u N1 Studiju uživo.
"Ivan Turudić ne može pobjeći od činjenice da je u hrvatskoj javnosti prepoznat kao dečko HDZ-a i da mu je političkom voljom HDZ-a kao vladajuće stranke, koja je formirala većinu u Saboru, omogućeno da dođe na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Ne radi se ni o čemu drugome nego o instrumentalizaciji DORH-a u dnevno političke svrhe. Glavni državni odvjetnik ne funkcionira kao samostalni i neovisni stručnjak, kao osoba koja obnaša dužnost glavnog državnog odvjetnika. Prilikom njegovog izbora nisu uvažavane činjenice koja izviru iz zakona da je riječ o osobi koja može biti izabrana za glavnog državnog odvjetnika po kriterijima stručnosti, neovisnosti i dostojnosti. Kada bi sve to analizirali vrlo lako bismo utvrdili da Turudić ne ispunjava ni jednu od tih pretpostavki, ni stručnost jer nikada nije radio u DORH-u nego je bio sudac", tvrdi Krunislav Olujić.
"Turudić je doveden po političkim kriterijima Plenkovića"
Olujić smatra da je Turudić na dužnost doveden po političkim kriterijima Andreja Plenkovića: "Doveden je zbog niza afera koje su potresale hrvatsku političku scenu kako bi zaustavio te procese i pokušao obustaviti postupke ili ublažiti posljedice postupaka protiv ljubimaca aktualnog premijera Plenkovića, mislim na gospođu Rimac, Žalac itd. A u svemu tome je involviran i sam Ivan Turudić.
Komentirao je i izvješće o radu DORH-a i uvjetima rada u DORH-u: "Turudić je možda bio u pravu kada je ukazao na određene probleme koji se tiču nedostatka i neispunjavanja zakonom propisanim pretpostavki, ali te kriterije ne rješava DORH ni Ivan Turudić. Za rješavanje poslova pravosudne uprave koji se tiču materijalnih, kadrovskih i pravnih pretpostavki zadužen je ministar i Ministarstvo pravosuđa."
"Ovakav DORH odgovara HDZ-u"
"Habijan je potekao iz iste kadrovske kušalice iz koje je potekao Turudić, kao HDZ-ovo kadrovsko rješenje. Onoliko koliko je HDZ-u stalo do borbe protiv kriminala i korupcije, percepcije o borbi pred građanima, u tolikoj mjeri će se te mjere provoditi. Svjedoci smo da takvo stanje u DORH-u odgovara takvom HDZ-u i neće puno napraviti da bi DORH profunkcionirao na zakonom i Ustavom propisan način", dodao je Olujić.
Kako ocjenjuje rad DORH-a i Ivana Turudića? "Ništa se posebno nije dogodilo u radu Ivana Turudića. Nešto po čemu bi pamtili tih godinu dana nema osim čestih izazivanja sukoba s aktualnom političkom scenom odnosno oporbenom scenu. Ono što je posebno nezamislivo je da sam predsjednik Republike vrlo često ukazuje na nepoštivanje zakona o propisanim kriterijima prilikom izbora glavnog državnog odvjetnika, a Turudić često komentira istupe predsjednika i čini povredu propisa."
