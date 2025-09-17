Oglas

zločinačko udruženje

Policija i USKOK razbili lanac krijumčara ljudi: Uhićeno više osoba

author
N1 Info
|
17. ruj. 2025. 11:51
PXL_130625_134238218
Neva Zganec/PIXSELL

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Oglas

Navedene radnje provode se na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela vezana za krijumčarenje ljudi u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Teme
USKOK

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ