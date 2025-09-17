Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Navedene radnje provode se na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela vezana za krijumčarenje ljudi u sastavu zločinačkog udruženja.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
