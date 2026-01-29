Oglas

podignuta prijava

Užas u Šibeniku: Dva psa napala i izgrizla ženu i njezinog psa

author
N1 Info
|
29. sij. 2026. 10:13
policija, policijsko svijetlo, policijska sirena unsplash
Unsplash/Max Fleischmann

Psi su napali 60-godišnjakinju koja je šetala svog psa i izgrizli je po rukama i nogama. Šibenska policija kazneno je prijavila 67-godišnjaka i 41-godišnjaka pod čijim su nadzorom psi trebali biti

Psi koji su trebali biti pod njihovim nadzorom su 21. siječnja napali 60-godišnjakinju koja je šetala svog psa. Psi su dotrčali do nje i najprije napali psa, a kada ga je ona htjela obraniti bacili su je na tlo i izgrizli po rukama i nogama. 

U bolnici su joj konstatirane lakše tjelesne ozljede.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da 67-godišnji vlasnik pasa nije osigurao siguran prostor za njihovo čuvanje, kao i da psi nisu bili pod njegovim nadzorom.

Nije poduzeo sigurnosne mjere

Također, utvrđeno je da 41-godišnjak nije poduzeo sigurnosne mjere koje bi spriječile izlazak pasa iz ograđenog prostora dok se nalazio u njihovoj blizini. Protiv obojice muškaraca bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibenik"', poručuje policija.

