podignuta prijava
Užas u Šibeniku: Dva psa napala i izgrizla ženu i njezinog psa
Psi su napali 60-godišnjakinju koja je šetala svog psa i izgrizli je po rukama i nogama. Šibenska policija kazneno je prijavila 67-godišnjaka i 41-godišnjaka pod čijim su nadzorom psi trebali biti
Oglas
Psi koji su trebali biti pod njihovim nadzorom su 21. siječnja napali 60-godišnjakinju koja je šetala svog psa. Psi su dotrčali do nje i najprije napali psa, a kada ga je ona htjela obraniti bacili su je na tlo i izgrizli po rukama i nogama.
U bolnici su joj konstatirane lakše tjelesne ozljede.
"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da 67-godišnji vlasnik pasa nije osigurao siguran prostor za njihovo čuvanje, kao i da psi nisu bili pod njegovim nadzorom.
Nije poduzeo sigurnosne mjere
Također, utvrđeno je da 41-godišnjak nije poduzeo sigurnosne mjere koje bi spriječile izlazak pasa iz ograđenog prostora dok se nalazio u njihovoj blizini. Protiv obojice muškaraca bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibenik"', poručuje policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas