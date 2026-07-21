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kazneno djelo

Užasan napad zbog parkirnog mjesta: Gurnuo muškarca niz stepenice i nastavio ga mlatiti

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N1 Info
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21. srp. 2026. 08:59
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parking - pixabay
Pixabay/Ilustracija / Pixabay/Ilustracija

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik muškarac u dobi od 32 godine osumnjičen je za kazneno djelo ubojstva u pokušaju.

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Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je jučer, tijekom jutarnjih sati, u Novoj Mokošici došlo do verbalnih nesuglasica oko parkiranja između osumnjičenog i 65-godišnjaka, objavila je policija.

Nakon verbalnog sukoba uslijedio je fizički napad osumnjičenog na oštećenog na način da ga je rukama s leđa snažno gurnuo niz stepenice s visine oko 5 metara, uslijed čega je 65-godišnjak teže ozlijeđen.

Dok je oštećeni ležao na tlu, 32-godišnjak mu je zadao još nekoliko udaraca nogom i rukom svud po tijelu.

Nakon pružene liječničke pomoći na mjestu događaja, ozlijeđeni muškarac je prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je zadržan na daljem liječenju.

Napadač je pronađen i uhićen te je doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je, uz kaznenu prijavu, danas tijekom jutarnjih sati, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Teme
fizički napad sukob oko parkiranja teške ozljede uhićenje verbalne nesuglasice

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