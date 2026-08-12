VATROGASCI U AKCIJI
Požar kod Lučkog proširio se na obje strane: Gusti dim nadvio se nad autocestom
Požar suhe trave i niskog raslinja izbio je u srijedu poslijepodne u neposrednoj blizini autoceste kod Lučkog, na području Kanalske ulice. Vatra se proširila na obje strane autoceste, a gusti dim prekrio je područje uz prometnicu.
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Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih kazao je za Dnevnik.hr da su vatrogasci dojavu građana zaprimili u 14:13 sati. Ekipe su odmah upućene na teren, a o požaru je obaviještena i policija.
Vatra je zahvatila suhu travu i nisko raslinje na području veličine oko 200 puta 50 metara te se proširila na obje strane autoceste.
Zbog guste dimne zavjese koja se podignula uz samu prometnicu, profesionalnim zagrebačkim vatrogascima pridružene su i dodatne snage dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Vatrogasci nastoje što prije staviti požar pod nadzor i spriječiti moguće ugrožavanje prometa.
Intervencija je i dalje u tijeku, a zasad nije poznato što je izazvalo požar.
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