"PLENKOVIĆEVA ODGOVORNOST"
Radojčić: Ministrice dolaze u Gospić. Hoće li HDZ dopustiti saslušanje o zdravlju Ličana?
Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić u srijedu je u Puli upozorila da "birokratske procedure neće zaustaviti teško onečišćenje tla" te istaknula da od ministrica zdravstva i zaštite okoliša očekuje odgovore na sjednici tog Odbora u petak u Gospiću
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Radojčić je izvijestila da su i ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković potvrdile dolazak na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša u petak, 14. kolovoza u Gospiću.
"Smatram da su one te koje Ličanima i Gospićanima moraju odgovoriti što hitno čine da se zaštiti zdravlje stanovnika. Birokratske procedure neće zaustaviti teško onečišćenje tla, podzemnih voda i zraka u Lici", rekla je Dušica Radojčić.
Sve ovisi o HDZ-u i partnerima
Ustvrdila je i da "političku odgovornost za nefunkcionalni i korumpirani sustav nadzora snosi premijer Andrej Plenković".
"Zahtijevamo odgovore jer stanovnici imaju pravo na istinu. Trebamo brzo djelovanje", poručila je.
Stoga je za utvrđivanje odgovornosti svih u lancu predložila da se održi javno saslušanje, i to već 18. kolovoza u Gospiću. No, kako je dodala, hoće li se to saslušanje zaista održati - ovisi o HDZ-ovoj većini u Odboru za zaštitu okoliša. U petak će se o tome glasati i "ukoliko HDZ-ovci i njihovi partneri dignu za to ruke, javno saslušanje će se idući tjedan i održati, i tada ćemo moći dobiti odgovore na mnoga pitanja na koja još uvijek nemamo odgovor", kazala je.
Što očekuje od ministrica?
Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša podsjetila je da su analiza i mišljenje vještaka u okviru Uskokove istrage ukazali na teško onečišćenje tla, vode i zraka budući da odlagalište nije zaštićeno folijom, dok se čestice vjetrom raznose u okoliš.
Od ministrice Vučković stoga, kako kaže, očekuje da odgovori na pitanje što se čini da se sanacija dogodi u što kraćem roku, dok bi se, istodobno, iz Ministarstva zdravstva trebali izjasniti kako to da do sada nisu interpretirali nalaze vještaka koliko ljudi živi na tom području i koji su potencijalni rizici za zdravlje.
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