Radojčić: Ministrice dolaze u Gospić. Hoće li HDZ dopustiti saslušanje o zdravlju Ličana?

Stoga je za utvrđivanje odgovornosti svih u lancu predložila da se održi javno saslušanje, i to već 18. kolovoza u Gospiću. No, kako je dodala, hoće li se to saslušanje zaista održati - ovisi o HDZ-ovoj većini u Odboru za zaštitu okoliša. U petak će se o tome glasati i "ukoliko HDZ-ovci i njihovi partneri dignu za to ruke, javno saslušanje će se idući tjedan i održati, i tada ćemo moći dobiti odgovore na mnoga pitanja na koja još uvijek nemamo odgovor", kazala je.