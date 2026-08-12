Policija uhitila Hrvata zbog serije pljački bankomata u Sloveniji. Imao je eksploziv

Nakon dolaska policije muškarac je odustao od pokušaja i pokušao pobjeći, no policajci su ga nakon kraće potjere sustigli i uhitili na obližnjoj livadi. Kod njega su pronašli improviziranu eksplozivnu napravu sastavljenu od vojnog eksploziva i detonatora, spremnu za uporabu, piše 24ur. Osumnjičenik je priveden i određen mu je pritvor.