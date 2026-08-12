PET NAPADA
Policija uhitila Hrvata zbog serije pljački bankomata u Sloveniji. Imao je eksploziv
Slovenska policija uhitila je 51-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči za pet kaznenih djela velikih krađa, nakon višemjesečnih napada na bankomate na području Policijske uprave Koper.
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Ključni trenutak istrage dogodio se u noći 6. srpnja, kada su policajci tijekom pojačane noćne ophodnje zatekli osumnjičenika u pokušaju pljačke bankomata u poslovno-stambenoj zgradi u Senožečama.
Nakon dolaska policije muškarac je odustao od pokušaja i pokušao pobjeći, no policajci su ga nakon kraće potjere sustigli i uhitili na obližnjoj livadi. Kod njega su pronašli improviziranu eksplozivnu napravu sastavljenu od vojnog eksploziva i detonatora, spremnu za uporabu, piše 24ur. Osumnjičenik je priveden i određen mu je pritvor.
Prema informacijama koje je policija iznijela na konferenciji za novinare, 51-godišnjak je djelovao sam i napade je unaprijed planirao. U Sloveniju je dolazio unajmljenim vozilima, a bankomate je birao na osamljenim lokacijama, često u manjim mjestima u blizini granice, kako bi nakon napada lakše pobjegao.
Od pet napada za koje ga se tereti, jedan je bio uspješan. U Bertokima je eksplozijom probio bankomat i ukrao dio novca. U preostala četiri slučaja, uključujući pokušaj u Senožečama, nije uspio doći do novca, ali su eksplozije prouzročile veliku materijalnu štetu na bankomatima, fasadama i staklima objekata.
Istražitelji su utvrdili i da je osumnjičenik, osim eksploziva, koristio metodu poznatu kao "black box". Riječ je o načinu napada pri kojem se računalnom opremom fizički spaja na unutarnji sustav bankomata, zaobilazi sigurnosni softver i izdaje izravna naredba za isplatu novca.
Korištenje dviju različitih metoda napada, navodi policija, pokazuje njegovu pripremljenost i tehničku osposobljenost, piše 24ur.
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