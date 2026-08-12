ORGANZIRANA KRAĐA
Skandal u Salzburgu: Nestale stotine Mozartovih kipića usred proslave
Izložba njemačkog umjetnika Ottmara Hoerla, s 320 pozlaćenih kipića Mozarta na ulicama Salzburga, zatvorena je ranije nego što je planirano zbog masovne pljačke u kojoj je iz parka Mirabell ukradeno 210 figurica, objavila je u srijedu Međunarodna Mozartova zaklada.
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"Najgora stvar koja se umjetniku može dogoditi je kada njegova djela nestanu", rekao je Hoerl agenciji dpa.
Kipići su izloženi sredinom srpnja na ulicama Mozartova rodnog grada, uključujući i u poznatom parku Mirabell, u povodu 270. rođendana slavnog skladatelja.
Hoerl vjeruje da skulpture visoke 50 centimetrara nisu ukrali turisti. "Ovo je organizirana krađa", rekao je.
Šteta 20 tisuća eura
Unatoč velikom broju nestalih predmeta, ne radi se o milijunskoj šteti. Hoerl je rekao da je nakon izložbe namjeravao prodavati kipiće za 90 eura po komadu, što znači da je šteta oko 20.000 eura.
S obzirom na to da je proizvođač na godišnjem odmoru, kipići se ne mogu zamijeniti novima. Ipak, preostali se mogu vidjeti do kraja kolovoza u gradskom muzeju Mozarteumu i u kompozitorovoj rodnoj kući.
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