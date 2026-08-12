NAJAKTIVNIJI EUROPSKI VULKAN
VIDEO / Kaos na Siciliji zbog Etne: Stotine letova otkazane, oblak pepela stigao do Libije
Erupcija sicilijanskog vulkana Etne, koja traje već šesti dan zaredom, nastavlja stvarati velike probleme u zračnom prometu na otoku usred vrhunca ljetne turističke sezone. U srijedu je zračna luka Catania–Fontanarossa bila prisiljena obustaviti sve dolazne i odlazne letove do 18 sati.
Prema podacima sustava za praćenje letova zračne luke, otkazano je oko 55 odlaznih letova, uz približno 388 polazaka koji su otkazani od početka erupcije do prethodnog dana.
Deseci drugih letova pomaknuti su ili preusmjereni prema drugim zračnim lukama u regiji, prije svega Palermu, Trapaniju i Comisu.
U zračnoj luci Comiso promet je u srijedu ujutro zbog vulkanskog pepela također bio obustavljen nekoliko sati, do 10 sati. Zračna luka poslije je ponovno otvorena te su uspostavljeni dolazni i odlazni letovi.
Etna izazvala probleme i izvan Italije
Etna je najaktivniji europski vulkan, a nalazi se oko 220 kilometara sjeverno od Malte. Posljedice njezine aktivnosti sada su se proširile i izvan granica Italije.
Oblaci pepela prisilili su neke zrakoplove koji su dolazili na Maltu ili polijetali s tog otoka da promijene svoje rute, javlja Euronews.
Problemi su utjecali i na neke lokalne proslave. Socjeta Muzikali La Stella Levantina iz Attarda odgodila je vatromet koji je bio planiran za utorak povodom blagdana Santa Marije.
Organizator je objasnio da se mjesto s kojeg se ispaljuje vatromet nalazi u blizini prilazne putanje zrakoplova pisti te je nakon konzultacija s nadležnim tijelima odlučeno da se vatromet odgodi dok god su na snazi operativna ograničenja u zračnoj luci.
Centar za praćenje vulkanskog pepela u Toulouseu (VAAC) izvijestio je da se oblak vulkanskog pepela nastavlja kretati prema jugu i jugozapadu.
Prema biltenu VAAC-a objavljenom u utorak navečer, najveća koncentracija pepela i dalje se nalazi iznad Sicilije, dok su manje koncentracije zabilježene od područja istočno od Malte pa sve do sjeverne Libije.
Problem postao i političko pitanje
Zračna luka u Cataniji nalazi se samo nekoliko kilometara od vulkana te je posljednjih tjedana morala biti zatvarana nekoliko puta. Brojni letovi otkazani su ili preusmjereni prema Palermu upravo u vrijeme vrhunca ljetne turističke sezone. Učestala zatvaranja ponovno su otvorila političku i infrastrukturnu raspravu.
O problemu se oglasio i talijanski ministar civilne zaštite i pomorske politike Nello Musumeci.
"Ono što se posljednjih dana događa u zračnim lukama Catania i Comiso, uz otkazivanja, kašnjenja i ozbiljne probleme za tisuće građana i turista usred vrhunca ljetne sezone, ponovno u prvi plan stavlja problem s kojim je Sicilija već dugo upoznata", rekao je ministar.
Musumeci tvrdi da je na taj problem upozoravao još dok je bio predsjednik pokrajine Catania, kada je predložio plan za sicilijansku zračnu luku koji nije dobio potrebnu potporu.
"Još 1999. godine, kao predsjednik pokrajine Catania, ukazivao sam na ograničenja zračne luke Fontanarossa i njezinu posebnu ranjivost povezanu s blizinom Etne", rekao je.
"Nije vulkan na pogrešnom mjestu nego zračna luka"
"Nismo se zaustavili samo na upozoravanju na problem. U pokrajinski prostorni plan uključili smo prijedlog premještanja zračne luke. Naručili smo i preliminarnu studiju za novu zračnu luku u ravnici između Catanije i Enne, koja je trebala služiti za sedam od devet pokrajina na otoku", dodao je.
Musumeci je rekao da njegova ideja tada nije dobila nikakvu potporu. Ponovno je otvorio to pitanje kada je postao predsjednik sicilijanske regionalne vlade, no tada je, kako kaže, naišao na protivljenje upravitelja zračne luke i nezainteresiranost lokalnih vlasti.
"Događaji posljednjih dana pokazuju samo jedno: nije vulkan na pogrešnom mjestu, nego zračna luka", zaključio je Musumeci.
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