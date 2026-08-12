SLUČAJ IZ ISTRE
I u Pazinu problem s ilegalnim otpadom: "13.000 tona. Šest godina. 0 odgovornih, 0 privedenih, 0 osuđenih"
Dok se u Gospiću vodi rasprava o ilegalno odloženom otpadu, na sličan problem ponovno se upozorava i u Pazinu, gdje otpad iz bivše Istraplastike još nije uklonjen.
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Posljednje informacije o sanaciji te lokacije objavljene su u rujnu prošle godine, kada je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Gradom Pazinom, započeo projekt sanacije ilegalno odloženog otpada.
Od Grada Pazina zatražene su dodatne informacije o dosad poduzetim radnjama, a odgovor će biti objavljen nakon što bude zaprimljen.
Na problem je u međuvremenu javno upozorio jedan od stanara Dubravice, Ivan Guštin. Portal Kampanja.net prenio je u cijelosti Facebook status građanina:
"Bez namjere da umanjujem razmjere ekološke katastrofe i kriminala u Gospiću i drugim mjestima s ilegalnim odlagalištima uvezenog smeća, podsjećam da je smeće u ex Istraplastici u Pazinu i dalje tamo. Uključujući i infektivni otpad s farmi.
13000 tona. 6 godina. Eto, 'samo što nije riješeno'. 0 odgovornih, 0 privedenih, 0 osuđenih.
Samo kažem. Da se ne zaboravi, kad je već hype na tu temu.
Puna podrška kolegama iz građanske inicijative Gospić je naš dom koji su se angažirali poput nas u Pazinu.
P. S. za neupućene – jedina promjena koja se desila od ovih slika je da više nema vanjskog otpada. On je 'zbrinut' tako što je u tom poluraspadnutom stanju samo premješten u ostale hale istog kompleksa.
P. P. S. U međuvremenu je neko vrijeme prvi susjed upravo tom najgorem dijelu otpada s druge strane zida bila – tvornica čokolade", objavio je.
Procijenjena vrijednost uklanjanja i zbrinjavanja otpada u Pazinu iznosi oko 8,1 milijun eura s PDV-om.
Lokacija u Pazinu jedna je od šest prioritetnih lokacija onečišćenih otpadom koje su obuhvaćene Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine. Osim Pazina, na popisu su lokacije u Gospiću, Samoboru, Poznanovcu, Benkovcu i Lovincu.
Iz Ministarstva navode da se sanacije pripremaju radi zaštite javnog interesa i zdravlja ljudi, a trebale bi se provoditi u suradnji Ministarstva, Fonda i jedinica lokalne samouprave, piše Elvis Uravić za Kampanja.net.
Za sanaciju šest prioritetnih lokacija predviđeno je ukupno 30 milijuna eura iz nacionalnih sredstava. Fond bi sudjelovao s 85 posto, dok bi preostalih 15 posto osigurale jedinice lokalne samouprave.
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