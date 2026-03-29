PREKINUTA UTRKA
Velika Nagrada Zadra: Vozilo izletjelo sa staze, ozlijeđene četiri osobe, među njima i beba
Zbog izlijetanja vozila sa staze, pri čemu su ozlijeđene četiri osobe, među kojima je i osmomjesečna beba, prekinuta je Velika Nagrada Zadra u organizaciji AK RTZ, koja se održavala na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik.
Predsjednik kluba Goran Ban potvrdio je za HRT kako je došlo do incidenta unutar zatvorenog dijela trkališta.
"Imali smo jedan incident, izlijetanje jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta gdje se odvijalo natjecanje u kojem je, nažalost, ozlijeđeno četvero ljudi", rekao je Ban.
Dodao je kako su interventne službe reagirale na terenu: "Interventne službe su odradile sve što je potrebno, taj dio je odrađen besprijekorno", istaknuvši da se čekaju službene informacije o ozlijeđenima.
Ban je pojasnio i okolnosti nesreće:
"Riječ je o četvero osoba i dva automobila… automobil natjecatelja probio je zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil našeg sponzora".
HRT neslužbeno doznaje da je među ozlijeđenima i osmomjesečna beba.
