BUKTINJA U SORTIRNICI
VIDEO / Novi požar na Braču: Gori na odlagalištu otpada, vatrogasci na terenu
N1info
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22. ruj. 2026. 15:12
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Na odlagalištu otpada Košer na području Pučišća na Braču u utorak je izbio požar, a na teren su izašli vatrogasci DVD-a Bol.
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Prema informacijama Dalmatinskog portala, dojava o požaru zaprimljena je desetak minuta prije 13 sati, nakon čega su vatrogasci upućeni na odlagalište.
Kako se doznaje, požar je izbio u sortirnici na deponiju.
Vatrogasci su napustili objekt za koji se očekuje da će u potpunosti izgorjeti. Trenutačno nadziru situaciju i pokušavaju spriječiti širenje vatre prema prirodi ili drugim dijelovima odlagališta.
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