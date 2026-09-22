Oglas

USKORO ĆE TRUMP

UŽIVO / Glavni tajnik UN-a na Općoj skupštini: Nikad nisam vidio ubijanja i razaranja kao ona u Gazi

author author
N1 Info , Hina
|
22. ruj. 2026. 14:57
>
15:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
ujedinjeni narodi, UN (AFP)
Ed JONES / AFP / Ilustracija

U ozračju nestabilnosti na Bliskom istoku te rata u Ukrajini koji traje već četiri i pol godine i ne pokazuje znakove jenjavanja, unatoč opetovanim pokušajima američkog predsjednika da posreduje u sukobu, okuplja se Opća skupština UN-a.

Oglas

Svjetskim čelnicima obratit će se glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i američki predsjednik Donald Trump.

"Izgradnja umrežene budućnost započinje time da velesile priznaju kako njihova sila nije tako velika i da ima ograničenja, što su događaji posljednjih godina pokazali", poslao je Guterres snažnu poruku i nastavio:

"Budućnost će odrediti četiri velike kušnje - rat ili mir, koncentracija bogatstva ili borba protiv nejednakosti, klimatske promjena i umjetna inteligencija."

Dotaknuo se pitanja Palestine.

"Prošlo je gotovo tri godine od krvavog napada Hamasa, a onda su uslijedila ubijanja i razaranja u Gazi kakva nikad nisam vidio. Međunarodni sud je izdao provizorne mjere pod nazivom "Sprečavanje i kažnjavanje genocida na Pojasu Gaze" i taj sud je jasno rekao da mu mora biti omogućeno izvršavanje mandata u Gazi. Međunarodnih pravila se svi moraju pridržavati. Ne možemo dopustiti da dvodržavno rješenje nestane pred našim očima."

Na kraju je istaknuo ponos time što je UN uveo rodnu jednakost u svakom smislu.

"Jednakost je stvar odluke i ako se UN može promijeniti, mogu i svi u ovoj Skupštini."

Sve pratimo UŽIVO NA N1.

Teme
antónio guterres donald trump opća skupština un-a ujedinjeni narodi un

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ