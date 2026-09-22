USKORO ĆE TRUMP
UŽIVO / Glavni tajnik UN-a na Općoj skupštini: Nikad nisam vidio ubijanja i razaranja kao ona u Gazi
U ozračju nestabilnosti na Bliskom istoku te rata u Ukrajini koji traje već četiri i pol godine i ne pokazuje znakove jenjavanja, unatoč opetovanim pokušajima američkog predsjednika da posreduje u sukobu, okuplja se Opća skupština UN-a.
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Svjetskim čelnicima obratit će se glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i američki predsjednik Donald Trump.
"Izgradnja umrežene budućnost započinje time da velesile priznaju kako njihova sila nije tako velika i da ima ograničenja, što su događaji posljednjih godina pokazali", poslao je Guterres snažnu poruku i nastavio:
"Budućnost će odrediti četiri velike kušnje - rat ili mir, koncentracija bogatstva ili borba protiv nejednakosti, klimatske promjena i umjetna inteligencija."
Dotaknuo se pitanja Palestine.
"Prošlo je gotovo tri godine od krvavog napada Hamasa, a onda su uslijedila ubijanja i razaranja u Gazi kakva nikad nisam vidio. Međunarodni sud je izdao provizorne mjere pod nazivom "Sprečavanje i kažnjavanje genocida na Pojasu Gaze" i taj sud je jasno rekao da mu mora biti omogućeno izvršavanje mandata u Gazi. Međunarodnih pravila se svi moraju pridržavati. Ne možemo dopustiti da dvodržavno rješenje nestane pred našim očima."
Na kraju je istaknuo ponos time što je UN uveo rodnu jednakost u svakom smislu.
"Jednakost je stvar odluke i ako se UN može promijeniti, mogu i svi u ovoj Skupštini."
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