UŽIVO / Glavni tajnik UN-a na Općoj skupštini: Nikad nisam vidio ubijanja i razaranja kao ona u Gazi

"Prošlo je gotovo tri godine od krvavog napada Hamasa, a onda su uslijedila ubijanja i razaranja u Gazi kakva nikad nisam vidio. Međunarodni sud je izdao provizorne mjere pod nazivom "Sprečavanje i kažnjavanje genocida na Pojasu Gaze" i taj sud je jasno rekao da mu mora biti omogućeno izvršavanje mandata u Gazi. Međunarodnih pravila se svi moraju pridržavati. Ne možemo dopustiti da dvodržavno rješenje nestane pred našim očima."