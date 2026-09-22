Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva

Nikola Petrač je nakon priznanja i sporazuma s Uskokom osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom. Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura.