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AUTOR ACO MOMČILOVIĆ

AI Central Point: AI agenti

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N1 Info
|
22. ruj. 2026. 15:44
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U novoj epizodi emisije AI Central Point na N1 Hrvatska, autor i voditelj Aco Momčilović razgovarao je s Nenadom Racom, direktorom Aduro Ideje, i Krunoslavom Kedmenecom, program menadžerom u Verso Altimi, o tome što se mijenja kada umjetnoj inteligenciji prestanemo postavljati pitanja i počnemo joj davati zadatke.

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Teme
aco momčilović ai central point n1tv video

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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