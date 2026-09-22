AI Central Point: AI agenti

U novoj epizodi emisije AI Central Point na N1 Hrvatska, autor i voditelj Aco Momčilović razgovarao je s Nenadom Racom, direktorom Aduro Ideje, i Krunoslavom Kedmenecom, program menadžerom u Verso Altimi, o tome što se mijenja kada umjetnoj inteligenciji prestanemo postavljati pitanja i počnemo joj davati zadatke.

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