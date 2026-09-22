AUTOR ACO MOMČILOVIĆ
AI Central Point: AI agenti
U novoj epizodi emisije AI Central Point na N1 Hrvatska, autor i voditelj Aco Momčilović razgovarao je s Nenadom Racom, direktorom Aduro Ideje, i Krunoslavom Kedmenecom, program menadžerom u Verso Altimi, o tome što se mijenja kada umjetnoj inteligenciji prestanemo postavljati pitanja i počnemo joj davati zadatke.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4 h
Najnovije
Oglas
Oglas