Hajdašu Dončiću stigao odgovor iz HDZ-a: "On je pionir i dokazani pokrovitelj ekomafije"

Marin Piletić ustvrdio je da je, na konferenciji za novinare koja je prethodila, Siniša Hajdaš Dončić kazao 'danas kao predsjednik najveće oporbene stranke, a vjerujem i u budućnosti'. Napomenuo je da ta izjava dolazi u trenutku kada smo 'mogli čuti fenomenalnu vijest da SDP i Nemožemo idu u predizbornu koaliciju za parlamentarne izbore i kada su najavili da pokreću opoziv Vlade RH'. Čelnik najveće oporbene stranke vjeruje da je to u sadašnjosti, a vjeruje da će to biti i u budućnosti. Ja mu to također od srca priželjkujem, a hrvatski građani će mu to već na sljedećim izborima omogućiti, kao što su omogućili i trojici prijašnjih predsjednika najvećih oporbenih stranaka, kazao je.