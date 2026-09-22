Presuda za ubojstvo u Mediki: Sonja Hranjec dobila 12 i pol godina zatvora

Gračan je i 27. srpnja prošle godine pozvao policiju zbog provale. Policajci su na mjestu događaja vidjeli samo napukle prozore, a budući da ništa nije bilo ukradeno, uputili su ga da osobno podnese kaznenu prijavu u policijskoj postaji. Kada je ispred Medike ugledao Hranjec, Gračan je izrazio sumnju da je upravo ona provalila.