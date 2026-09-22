NEPRAVOMOĆNO
Presuda za ubojstvo u Mediki: Sonja Hranjec dobila 12 i pol godina zatvora
Sonja Hranjec nepravomoćno je osuđena na 12 i pol godina zatvora zbog prošlogodišnjeg ubojstva Vedrana Gračana u zagrebačkom kulturnom centru Medika.
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Presudu je donijelo vijeće Županijskog suda u Zagrebu na čelu sa sucem Mladenom Žeravicom, piše Ana Raić za Index.
Sudac Žeravica na početku obrazloženja presude rekao je da vijeće nije prihvatilo obranu Sonje Hranjec, koja je tvrdila da ju je Gračan 27. srpnja prošle godine napao i pokušao silovati. Kako je utvrđeno tijekom postupka, na njezinoj odjeći i tijelu nisu pronađeni tragovi napada.
Gračan je nakon uboda nožem zadobio ozljede pluća, vrata, čela i ruke, a ozljede su bile smrtonosne. Naknadno je pronađen i nož dug 32 centimetra kojim ga je Hranjec usmrtila.
Sukob zbog prostora u Mediki
Sud nije utvrdio potpuno jasan motiv ubojstva, no utvrđeno je da su se Hranjec i Gračan sukobljavali zbog prostora u Mediki. Hranjec ga je optuživala da prostor koristi nelegalno, dok je Gračan sumnjao da je ona odgovorna za provale.
Gračan je i 27. srpnja prošle godine pozvao policiju zbog provale. Policajci su na mjestu događaja vidjeli samo napukle prozore, a budući da ništa nije bilo ukradeno, uputili su ga da osobno podnese kaznenu prijavu u policijskoj postaji. Kada je ispred Medike ugledao Hranjec, Gračan je izrazio sumnju da je upravo ona provalila.
Policija je potom napustila Mediku, no samo sedam minuta kasnije ponovno je pozvana. Hranjec je tada prijavila da je ubola Gračana i da misli da je mrtav.
"Okolnosti ovog ubojstva su, najblaže rečeno, čudne"
"Okolnosti ovog ubojstva su, najblaže rečeno, čudne", rekao je sudac Žeravica obrazlažući presudu, piše Index.
Ponovio je da tijekom dokaznog postupka nije pronađen nijedan trag koji bi potvrdio tvrdnju Hranjec da je bila napadnuta.
"Razlozi koji su doveli do ovoga su začuđujući, tim više što se sve dogodilo u prostoru koji služi na sramotu ovom gradu", kazao je Žeravica.
Sudac je podsjetio da Kazneni zakon za ubojstvo predviđa kaznu od pet do 20 godina zatvora. Sudsko vijeće zaključilo je da je kazna od 12 i pol godina primjerena za Hranjec.
Osim zatvorske kazne, izrečen joj je i zaštitni nadzor u trajanju od tri godine nakon odsluženja kazne. Produljen joj je i istražni zatvor jer je osuđena na više od pet godina zatvora.
Hranjec nije komentirala presudu, a zajedno sa svojim odvjetnikom može podnijeti žalbu.
Tijekom procesa govorila o zdravstvenim problemima
Tijekom suđenja ispitani su brojni pripadnici alternativne scene koji su u prostorima Medike živjeli ili radili. Svi su, prema navodima iz postupka, bili upoznati s netrpeljivošću između Hranjec i Gračana.
Hranjec se tijekom procesa u više navrata žalila na zdravstvene probleme koje ima zbog boravka u zatvoru, piše Index. Riječ je o transrodnoj osobi koja je u tranziciji iz muškog spola u ženski.
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