u centru zagreba

Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

author
N1 Info
|
15. lis. 2025. 12:06
Vozilo Hitne medicinske pomoci naintervenciji. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zagrebački vatrogasci uspjeli su izvući ženu koja je oko 11.30 sati završila zarobljena ispod kombija na Prilazu Gjure Deželića u Zagrebu.

Prema prvim informacijama, vozač je vozio unazad te je naletio na stariju ženu.

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce JVP-a Grada Zagreba.

Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u bolnicu, javljaju 24sata.

Očevid je u tijeku.

