Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
N1 Info
|
15. lis. 2025. 12:06
|
Zagrebački vatrogasci uspjeli su izvući ženu koja je oko 11.30 sati završila zarobljena ispod kombija na Prilazu Gjure Deželića u Zagrebu.
Prema prvim informacijama, vozač je vozio unazad te je naletio na stariju ženu.
Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce JVP-a Grada Zagreba.
Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u bolnicu, javljaju 24sata.
Očevid je u tijeku.
