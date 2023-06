Zagrebačka banka i dvoje zaposlenika optuženi za lihvarenje klijenata

Podijeli :

Splitski Županijski sud potvrdio je u srijedu optužnicu protiv Zagrebačke banke i dvoje njenih bivših zaposlenika zbog zlouporabe položaja i ovlasti kojima su tvrtku NITOR namjerno oštetili za oko 6,1 milijun eura i odveli je u stečaj.

Splitska odvjetnica Doris Košta, koja zastupa oštećenu stranu rekla je Hini da je to prvi slučaj u Europi u kojem je banka optužena zbog lihvarenja klijenta.​

Optuženi su D​ijana Ć​osić i D​amir B​rkić koji su od 9. srpnja 2008. do 27. srpnja 2017. u Splitu i Zagrebu izmjenama ugovora o kreditiranju doveli prvo do financijske nužde, a zatim i do stečaja tvrtke NITOR.

Dijana ​Ćosić u to je vrijeme bila direktorica splitskog Regionalnog centra Zagrebačke banke, a ​Damir ​Brkić direktor Segmenta srednjih poduzeća. Oboje su bili ovlašteni pripremati i provoditi odluke kreditnog odbora ZABA-e o uvjetima odobravanja kredita klijentima.

Banka je prema optužnici zbog neosnovanog nametanja povećanja kamata na kredite i uvjeta vraćanja duga te neprimjereno velikih kolaterala namjerno htjela uništiti jednu tvrtku. U istrazi je pet sudskih vještaka zaključilo da je banka namjerno uništila svog klijenta, oštetila ga, uništila financijski i sebi pribavila neosnovanu korist.

“Optuženi su ZABA-i pribavili veliku protupravnu imovinsku korist kroz neosnovano povećane prihode od kamata i sebi kroz veće bonuse na plaću, a sve dovođenjem društva NITOR u stanje financijske nužde i u konačnici stečaja zbog neosnovanog nametanja povećanja kamata na kredite i uvjete vraćanja duga”, piše u optužnici.

Odvjetnica Košta ​rekla je Hini kako je to jedinstven slučaj u Europi da je banka okrivljenik, dodavši da joj se nakon objave optužnice javilo još ljudi koji su na isti način oštećeni od banaka.

