PRIJETIO CIJELOJ OBITELJI
Muškarac danima primao prijeteće poruke, tražili od njega 300.000 eura. Policija otkrila tko stoji iza svega
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Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je pokušao iznuditi 300.000 eura od 38-godišnjaka, prijeteći njemu i njegovoj obitelji, izvijestila je u subotu zagrebačka policija.
Policija sumnja da je osumnjičeni 29. listopada 38-godišnjaku poslao više prijetećih poruka u kojima je tražio da pripremi 300.000 eura i čeka daljnje upute o primopredaji. Pošiljatelj je skrivao svoj identitet, a 38-godišnjak nije znao tko stoji iza poruka, no zbog uznemirenosti i straha za vlastiti život, kao i za živote članova svoje obitelji, pokušaj iznude prijavio je policiji.
Osumnjičeni je i idućih nekoliko dana nastavio slati poruke prijetećeg sadržaja kako bi pojačao pritisak na žrtvu. Koristio je različite mobilne uređaje i više SIM kartica da bi prikrio svoj identitet i izbjegao otkrivanje.
Unatoč tome, policija ga je ubrzo uspjela locirati, identificirati i uhititi. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 46-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljeno je posebno izvješće.
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