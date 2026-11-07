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PRIJETIO CIJELOJ OBITELJI

Muškarac danima primao prijeteće poruke, tražili od njega 300.000 eura. Policija otkrila tko stoji iza svega

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Hina
|
07. stu. 2026. 10:04
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Threatening Messages and Police Response
Open AI / ChatGPT

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Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je pokušao iznuditi 300.000 eura od 38-godišnjaka, prijeteći njemu i njegovoj obitelji, izvijestila je u subotu zagrebačka policija.

Policija sumnja da je osumnjičeni 29. listopada 38-godišnjaku poslao više prijetećih poruka u kojima je tražio da pripremi 300.000 eura i čeka daljnje upute o primopredaji. Pošiljatelj je skrivao svoj identitet, a 38-godišnjak nije znao tko stoji iza poruka, no zbog uznemirenosti i straha za vlastiti život, kao i za živote članova svoje obitelji, pokušaj iznude prijavio je policiji.

Osumnjičeni je i idućih nekoliko dana nastavio slati poruke prijetećeg sadržaja kako bi pojačao pritisak na žrtvu. Koristio je različite mobilne uređaje i više SIM kartica da bi prikrio svoj identitet i izbjegao otkrivanje.

Unatoč tome, policija ga je ubrzo uspjela locirati, identificirati i uhititi. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 46-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljeno je posebno izvješće.

Teme
crna kronika hrvatska policija prijetnje ucjena vijesti iz hrvatske

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