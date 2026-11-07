Muškarac danima primao prijeteće poruke, tražili od njega 300.000 eura. Policija otkrila tko stoji iza svega

Policija sumnja da je osumnjičeni 29. listopada 38-godišnjaku poslao više prijetećih poruka u kojima je tražio da pripremi 300.000 eura i čeka daljnje upute o primopredaji. Pošiljatelj je skrivao svoj identitet, a 38-godišnjak nije znao tko stoji iza poruka, no zbog uznemirenosti i straha za vlastiti život, kao i za živote članova svoje obitelji, pokušaj iznude prijavio je policiji.