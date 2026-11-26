OD RAKA PROSTATE
Preminuo Andy Taylor, bivši gitarist skupine Duran Duran
Bivši gitarist britanske skupine Duran Duran, Andy Taylor, preminuo je od posljedica raka prostate, objavili su u srijedu njegova obitelj i članovi slavne skupine iz 1980-ih.
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"Andy je mirno preminuo kod kuće, okružen svojim najbližima, u ponedjeljak 23. studenoga”, navodi se u zajedničkom priopćenju objavljenom na Instagramu i internetskoj stranici skupine. Imao je 65 godina.
"Posljednjih se godina suočavao s bolešću s toliko hrabrosti i odlučnosti. Borio se do samoga kraja, a pritom nikada nije izgubio ljubav prema životu”, izjavila je njegova supruga Tracey o njegovoj borbi s rakom prostate, navodi se u priopćenju.
Članovi skupine Duran Duran Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes i Roger Taylor pohvalili su njegovu "neugasivu energiju” i "blistavi šarm” koji je unio u bend.
"Njegova gitara nosila je pjesme koje su nas odvele na put oko svijeta, a njegov specifičan humor, kojemu je bila ravna samo njegova prekrasno pragmatična i nepretenciozna životna filozofija, pomogao nam je da ostanemo čvrsto na zemlji i dao bendu prepoznatljiv karakter tijekom izvanrednih godina koje su uslijedile”, napisali su.
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