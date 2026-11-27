Open AI / ChatGPT

Sitne rupice na omiljenom vunenom džemperu ili zimskom kaputu često su prvi znak da su se u vašem ormaru nastanili moljci. Kada primijetite oštećenja, oni ondje mogu biti već mjesecima.

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Moljci su posebno problematični za osobe koje imaju odjeću od vune, kašmira i svile. Štetu ne uzrokuju odrasli moljci, nego njihove ličinke koje se hrane prirodnim vlaknima.

Niall Gallagher, stručnjak britanskog udruženja za suzbijanje štetnika, za Independent objasnio je kako ih se riješiti i spriječiti njihov povratak.

Kako prepoznati moljce?

Osim rupica na odjeći, potražite sitne bjelkaste ličinke sa smeđom glavom, svilene niti i male čahure. Posebno dobro pregledajte šavove i nabore odjeće, rubove tepiha te tamne kutove ormara i ladica.

Stavite odjeću u zamrzivač

Zaraženu odjeću odvojite od ostatka garderobe, stavite je u dobro zatvorenu plastičnu vrećicu i držite u zamrzivaču na minus 18 stupnjeva najmanje dva tjedna.

Ova je metoda posebno korisna za osjetljivu odjeću koja ne podnosi pranje na visokim temperaturama.

Temeljito očistite ormar

Ispraznite ormar i usisajte police, ladice, kutove i okolne tepihe, osobito mjesta na kojima se nakupljaju prašina i vlakna.

Nemojte se oslanjati samo na lavandu

Iako su lavanda i cedrovina popularna sredstva protiv moljaca, ne mogu ukloniti ličinke skrivene u tkanini. Feromonske klopke mogu pomoći u ranom otkrivanju problema, ali nisu dovoljne za njegovo rješavanje.

Kako spriječiti povratak moljaca?

Sezonsku odjeću spremite opranu i potpuno suhu, po mogućnosti u hermetički zatvorene kutije ili vreće. Redovito prozračujte ormare i pregledavajte odjeću koju dugo niste nosili.

Ako se nova oštećenja pojavljuju i nakon čišćenja, potražite pomoć stručnjaka za dezinsekciju.