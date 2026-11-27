LAVANDA NIJE DOVOLJNA
Pronašli ste rupice na odjeći? Evo kako se riješiti moljaca i spriječiti njihov povratak
Sitne rupice na omiljenom vunenom džemperu ili zimskom kaputu često su prvi znak da su se u vašem ormaru nastanili moljci. Kada primijetite oštećenja, oni ondje mogu biti već mjesecima.
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Moljci su posebno problematični za osobe koje imaju odjeću od vune, kašmira i svile. Štetu ne uzrokuju odrasli moljci, nego njihove ličinke koje se hrane prirodnim vlaknima.
Niall Gallagher, stručnjak britanskog udruženja za suzbijanje štetnika, za Independent objasnio je kako ih se riješiti i spriječiti njihov povratak.
Kako prepoznati moljce?
Osim rupica na odjeći, potražite sitne bjelkaste ličinke sa smeđom glavom, svilene niti i male čahure. Posebno dobro pregledajte šavove i nabore odjeće, rubove tepiha te tamne kutove ormara i ladica.
Stavite odjeću u zamrzivač
Zaraženu odjeću odvojite od ostatka garderobe, stavite je u dobro zatvorenu plastičnu vrećicu i držite u zamrzivaču na minus 18 stupnjeva najmanje dva tjedna.
Ova je metoda posebno korisna za osjetljivu odjeću koja ne podnosi pranje na visokim temperaturama.
Temeljito očistite ormar
Ispraznite ormar i usisajte police, ladice, kutove i okolne tepihe, osobito mjesta na kojima se nakupljaju prašina i vlakna.
Nemojte se oslanjati samo na lavandu
Iako su lavanda i cedrovina popularna sredstva protiv moljaca, ne mogu ukloniti ličinke skrivene u tkanini. Feromonske klopke mogu pomoći u ranom otkrivanju problema, ali nisu dovoljne za njegovo rješavanje.
Kako spriječiti povratak moljaca?
Sezonsku odjeću spremite opranu i potpuno suhu, po mogućnosti u hermetički zatvorene kutije ili vreće. Redovito prozračujte ormare i pregledavajte odjeću koju dugo niste nosili.
Ako se nova oštećenja pojavljuju i nakon čišćenja, potražite pomoć stručnjaka za dezinsekciju.
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