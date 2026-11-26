Open AI / ChatGPT

Malo je jela koja tako dobro prijaju u hladnim danima kao tanjur toplog, gustog graha sa suhim mesom. Zasitno, mirisno i bogato okusima, ovo tradicionalno jelo generacijama je nezaobilazan dio domaće kuhinje, a mnogi će se složiti da je još ukusnije dan nakon pripreme.

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Nekada je grah bio jedno od najčešćih jela na obiteljskim stolovima. Pripremao se u velikim loncima, kuhao polako i posluživao uz krišku domaćeg kruha. Svaka je obitelj imala svoju verziju recepta, a tajna dobrog graha često se krila u izboru suhog mesa, strpljivom kuhanju i pravom omjeru začina.

Iako danas postoje brojne brže verzije ovog jela, teško je nadmašiti okus graha koji se nekoliko sati lagano kuha sa suhim rebrima, povrćem i lovorovim listom.

Recept za domaći grah sa suhim mesom

Sastojci za šest osoba

500 g suhog graha

500 g suhih svinjskih rebara

2 glavice luka

2 mrkve

4 češnja češnjaka

2 lovorova lista

1 žlica mljevene slatke paprike

1 žlica koncentrata rajčice

1 žlica svinjske masti ili 2 žlice ulja

1 žlica brašna

Sol i papar po ukusu

Oko 2 litre vode

Malo ljute mljevene paprike po želji

Priprema

Grah večer prije kuhanja operite i namočite u hladnoj vodi. Ostavite ga preko noći, a sljedećeg jutra ocijedite.

Stavite grah u lonac, prelijte svježom vodom i pustite da prokuha. Nakon desetak minuta kuhanja ocijedite ga.

U većem loncu na svinjskoj masti ili ulju pirjajte sitno nasjeckani luk i mrkvu. Kada luk omekša, dodajte nasjeckani češnjak, koncentrat rajčice, grah, suha rebra i lovorov list.

Prelijte vodom tako da svi sastojci budu pokriveni. Kuhajte na laganoj vatri između sat i pol i dva sata, odnosno dok grah potpuno ne omekša, a meso se počne odvajati od kostiju. Po potrebi dolijevajte toplu vodu.

Pred kraj kuhanja pripremite laganu zapršku. Na malo zagrijane masti ili ulja kratko popržite brašno, maknite s vatre, dodajte mljevenu papriku i malo tekućine iz lonca. Dobro promiješajte pa ulijte u grah.

Kuhajte još desetak minuta, začinite paprom i po potrebi posolite.

Tri tajne posebno ukusnog graha

Pažljivo birajte suho meso. Suha rebra, dimljena koljenica, slanina ili domaće dimljene kobasice grahu daju karakterističan okus. Ako je meso izrazito slano, prije kuhanja možete ga namočiti ili kratko prokuhati u zasebnom loncu.

Nemojte žuriti s kuhanjem. Grah je najbolje kuhati na laganoj vatri kako bi se okusi postupno povezali, a zrna omekšala bez pretjeranog raspadanja.

Sol dodajte pred kraj. Suho meso tijekom kuhanja otpušta sol, pa je najbolje pričekati i kušati jelo prije dodatnog soljenja.

Ako želite gušći grah bez zaprške, dovoljno je iz lonca izvaditi nekoliko žlica kuhanog graha, zgnječiti ga vilicom i vratiti u varivo.

Poslužite uz svježi domaći kruh, kiselu papriku ili salatu od kiselog kupusa. Ako vam nešto ostane za sutra, spremite grah u hladnjak unutar dva sata od kuhanja. Nakon što odstoji preko noći, okusi će se dodatno povezati.