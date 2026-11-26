CURE DETALJI DOGOVORA
Tomašević i Milanovićev najbliži suradnik Miljenić na idućim izborima kreću protiv Plenkovića u Zagrebu?
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević trebao bi biti prvi na zajedničkoj listi SDP-a i Možemo! u Prvoj izbornoj jedinici na idućim parlamentarnim izborima, dok je treće mjesto rezervirano za Orsata Miljenića, predstojnika Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića.
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Stranci Možemo! trebalo bi pripasti i šesto mjesto na listi, dok bi SDP popunio mjesta između prvog i šestog. Informacija o ulasku najbližeg Milanovićeva suradnika Orsata Miljenića u predizbornu utrku razjašnjava i razloge zbog kojih odjednom, u posljednje vrijeme, često komentira aktualne političke i durštvene događaje. Inače, predsjednik HDZ-a i aktualni premijer Andrej Plenković dosad je bio nositelj lista baš u I. izbornoj jedinici.
Formalno potpisivanje koalicijskog sporazuma planirano je za sredinu prosinca, a praktički su već usuglašeni svi detalji, uključujući omjere na izbornim listama i raspodjelu pozicija u eventualnoj zajedničkoj vladi.
SDP-u ponovno pala potpora
Finaliziranje koalicijskog sporazuma dolazi u trenutku kada SDP bilježi nastavak pada popularnosti, dok potpora njegovu koalicijskom partneru raste, piše novinar Novog lista Dražen Ciglenečki.
Prema najnovijem Crobarometru Nove TV, HDZ je u odnosu na kraj listopada porastao s 25,5 na 26,2 posto, a Možemo! s 13,7 na 14,1 posto. SDP je, međutim, pao sa 17 na 16,4 posto.
Zajedno SDP i Možemo! uživaju potporu 30,5 posto ispitanika, što je 4,3 postotna boda više od HDZ-a, ali i 0,2 postotna boda manje nego mjesec prije.
HDZ posljednjih mjeseci pokušava nametnuti tezu da je SDP postao slabiji partner u savezu s Možemo!, prozivajući predsjednika socijaldemokrata Sinišu Hajdaša Dončića.
Unatoč padu rejtinga, prema pisanju Novog lista, unutar SDP-a zasad nema značajnijih glasova koji bi dovodili u pitanje njegovu poziciju predsjednika stranke i premijerskog kandidata.
Hajdaš Dončić: Suradnja se ne mjeri od ankete do ankete
Predsjednik SDP-a nije želio komentirati najnovije rezultate istraživanja javnog mnijenja.
"Kao i do sada, rezultate anketa ne komentiramo. Suradnja SDP-a i Možemo! nastavlja se kako smo dogovorili. Ona se ne mjeri od ankete do ankete nego počiva na programu koji zajedno pripremamo za građane", rekao je Hajdaš Dončić za Novi list.
Krajem rujna, kada je SDP uživao potporu 17,9 posto ispitanika, Hajdaš Dončić priznao je da su mu ankete izvor frustracija, ali je ustvrdio da kao predsjednik stranke radi sve što je potrebno.
U objema strankama u međuvremenu nastavljaju pripreme zajedničkog programa, a formaliziranje koalicije očekuje se za nekoliko tjedana.
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