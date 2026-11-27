STANARI ISELILI
Oglasili se iz Grada o situaciji na Bijeniku: Evo što slijedi od subote
Od zaprimanja dojave o aktiviranju klizišta na području ulica Bijenik i Podfuščak, Ravnateljstvo civilne zaštite i građevinska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji s nadležnim službama Grada Zagreba, kontinuirano prate situaciju i poduzimaju mjere, izvijestio je Grad.
"Ravnateljstvo civilne zaštite i građevinska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji s nadležnim službama Grad Zagreba, od zaprimanja dojave o aktiviranju klizišta na području ulica Bijenik i Podfuščak kontinuirano prate situaciju i poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti, s prioritetom zaštite sigurnosti građana i javne prometne infrastrukture", poručili su iz Grada Zagreba u petak navečer.
Kažu da su odmah po zaprimanju dojave, 25. studenoga, nadležne službe izašle na teren. Stanovnici potencijalno ugroženih objekata obaviješteni su o mogućoj opasnosti, a onima kojima je to bilo potrebno ponuđen je privremeni smještaj.
Na zahtjev Grada Zagreba, stručnjaci geotehničke i geološke struke obavili su terenski pregled kako bi se procijenili opseg klizišta i mogućnost njegova daljnjeg širenja, sigurnost prometovanja i korištenja potencijalno ugroženih građevina te utvrdile potrebne interventne mjere.
U Gradu kažu da su sukladno stručnom mišljenju, stanari objekata na adresama Podfuščak 23 i Bijenik 16A napustili objekte. Stanarima kojima je bio potreban privremeni smještaj, Grad Zagreb je osigurao smještaj u Hostelu Arena.
Na temelju stručnog mišljenja provodi se preporuka koja obuhvaća produljenje zaštitne konstrukcije prometnice s izvedbom pilota u Ulici Bijenik.
Od subote privremena regulacija prometa
U Gradu kažu da će se radi sigurnog odvijanja prometa, od subote, 28. studenoga, od 8 sati, u Ulici Bijenik uspostaviti privremena regulacija prometa koja uključuje: naizmjenično odvijanje prometa jednim prometnim trakom uz semaforsku regulaciju i zabranu prometovanja vozilima težima od 7,5 tona, uz iznimku autobusa ZET-a.
Privremena regulacija prometa prilagođavat će se aktualnom stanju i stručnim procjenama, ovisno o daljnjem razvoju klizišta i mogućem utjecaju na sigurnost prometnice.
U Gradu Zagrebu kažu da će nastaviti kontinuirano pratiti situaciju te sukladno stručnim procjenama, poduzimati potrebne mjere radi zaštite građana i javne prometne infrastrukture.
Također, kažu kako Grad u okviru svojih nadležnosti osigurava upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, vodeći računa o njezinoj funkcionalnosti i sigurnosti.
O svim daljnjim informacijama važnima za građane i odvijanje prometa Grad Zagreb će pravodobno obavještavati javnost.
Građevinska inspekcija Državnog inspektorata zbog opasnosti od klizišta na zagrebačkom Bijeniku označila je četiri građevine opasnima i zabranila njihovo korištenje, nakon što je prvu dojavu o potencijalnom klizištu na toj lokaciji zaprimila u srijedu, 25. studenoga.
Inspekcija je nakon dojave Centra 112 obavila očevid te 26. studenoga opasnima označila tri građevine, a dan poslije još jednu. Na objekte su postavljeni službeni znakovi "OPASNA GRAĐEVINA", uz zabranu njihova korištenja.
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