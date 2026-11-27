"Ravnateljstvo civilne zaštite i građevinska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji s nadležnim službama Grad Zagreba, od zaprimanja dojave o aktiviranju klizišta na području ulica Bijenik i Podfuščak kontinuirano prate situaciju i poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti, s prioritetom zaštite sigurnosti građana i javne prometne infrastrukture", poručili su iz Grada Zagreba u petak navečer.