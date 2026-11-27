MISLITE NA VRIJEME
Pet pogrešaka zbog kojih biste u mirovini mogli imati manje novca
O mirovini mnogi počinju ozbiljno razmišljati tek nekoliko godina prije završetka radnog vijeka. Međutim, odluke koje donosimo desetljećima ranije, pa čak i one koje nam se danas čine beznačajnima, mogu znatno utjecati na kvalitetu života u starosti.
Mnogi ne znaju koliko su dosad uštedjeli za mirovinu, koliko bi ona mogla iznositi niti koje mogućnosti imaju za povećanje budućih primanja.
Stručnjakinja za mirovinsku štednju Susan Hope za Independent izdvojila je pet pogrešaka pri planiranju mirovine. Slične propuste mogu izbjeći i građani Hrvatske, uzimajući u obzir posebnosti domaćeg mirovinskog sustava.
Ne koristite novac koji vam je dostupan
U Hrvatskoj država potiče dobrovoljnu mirovinsku štednju u trećem mirovinskom stupu. Državni poticaji iznose 15 posto godišnjih uplata, a najviše 99,54 eura godišnje.
Za ostvarivanje maksimalnog iznosa državnih poticaja potrebno je tijekom godine uplatiti 663,61 euro, odnosno oko 55,30 eura mjesečno.
Ako uplaćujete 30 eura mjesečno, na kraju godine imat ćete 360 eura vlastitih uplata, na koje možete ostvariti još 54 eura državnih poticaja.
Vrijedi provjeriti i nudi li vaš poslodavac mogućnost uplate u treći mirovinski stup. Prema podacima Hanfe, poslodavci mogu ostvariti poreznu pogodnost za takve uplate do 796,34 eura godišnje po zaposleniku.
Ne provjeravate mirovinski staž i stanje mirovinske štednje
Tijekom radnog vijeka mnogi promijene nekoliko poslodavaca, a neki dio karijere provedu i u inozemstvu. Zato je važno povremeno provjeriti jesu li svi podaci o stažu i plaćama ispravno evidentirani.
Putem sustava e-Građani možete provjeriti podatke o radnom stažu, kao i stanje osobnog računa u drugom mirovinskom stupu.
Na portalu Moja mirovina možete dobiti i informativni izračun buduće mirovine. Tako ćete na vrijeme steći predodžbu o tome koliko biste novca mogli imati na raspolaganju nakon završetka radnog vijeka.
Ako uočite nepravilnosti, bolje ih je riješiti sada nego neposredno prije umirovljenja.
Zaboravljate ažurirati osobne podatke
Promjena prezimena, adrese stanovanja, sklapanje braka ili razvod životne su okolnosti zbog kojih vrijedi provjeriti podatke kojima raspolažu institucije i društva koja upravljaju vašom mirovinskom štednjom.
Dobro je informirati se i o pravilima nasljeđivanja mirovinske štednje.
Primjerice, sredstva koja ste uštedjeli u trećem mirovinskom stupu predmet su nasljeđivanja u skladu sa zakonom. Kod drugog mirovinskog stupa vrijede posebna pravila, ovisno o okolnostima i pravima članova obitelji.
Predugo odgađate početak štednje
Česta je pogreška razmišljati da ćete početi štedjeti za mirovinu kada budete imali veću plaću, otplatili kredit ili kada djeca odrastu.
Međutim, vrijeme je jedan od najvažnijih čimbenika dugoročne štednje.
Uzmimo jednostavan primjer izdvajanja 50 eura mjesečno za treći mirovinski stup.
Uz pozitivne dugoročne prinose fonda iznos bi mogao biti i veći jer se tijekom godina prinos može ostvarivati i na prethodno ostvarene prinose. Naravno, ulaganje nosi određene rizike i prinosi nisu zajamčeni.
Prednost dobrovoljne mirovinske štednje jest i fleksibilnost. Ako se nađete u financijskim poteškoćama, uplate možete privremeno zaustaviti, a dotad ušteđeni novac ostaje na vašem računu u fondu.
Prebrzo posežete za ušteđenim novcem
U Hrvatskoj se sredstva iz trećeg mirovinskog stupa u pravilu mogu početi koristiti s navršenih 55 godina, čak i ako ste još uvijek zaposleni. Za one koji su ugovor sklopili prije 2019. godine ta je dobna granica 50 godina.
Moguća je i jednokratna isplata do 30 posto ukupno ušteđenih sredstava.
Isplata mirovine
Iako mogućnost isplate većeg iznosa odjednom može biti privlačna, valja razmisliti o tome koliko će vam novca ostati za kasnije godine života.
Prije donošenja odluke dobro je sagledati cjelokupnu financijsku situaciju, uključujući očekivanu mirovinu, druge oblike štednje, nekretnine, dugovanja i buduće životne troškove.
Mirovina može trajati 20, 30 ili više godina, pa nije važno samo koliko ste novca uspjeli uštedjeti, nego i kako ćete njime raspolagati.
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