Ipak će ga biti?
Prikupljeno je već 70 posto potrebnih sredstava za Merlinov koncert!
Dino Merlin još je jedan korak bliže nastupu 30. prosinca na splitskoj Rivi. Inicijativa ugostitelja i brojnih poduzetnika naišla je na plodno tlo. Kako su potvrdili pokretači inicijative za dolazak Merlina, prikupljeno je više od 70 posto potrebnog iznosa za koncert.
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"Honorar je 'pokriven', idemo naprijed prema sredstvima za produkciju", otkrio je jedan od inicijatora novinarki Dalmatinskog portala Živani Šušak Živković.
Novac se, pojasnio je, u dogovoru s timom bosanskohercegovačke zvijezde prikuplja putem Adriaticketa. Jedan je od razloga, kažu 'potpuna transparentnost u raspolaganju sredstvima'.
"Pozvali bismo sve tvrtke i donatore da uplate sredstva putem Adriaticketa. Sva će imena biti javno objavljena, a na ekranu će se 'vrtjeti' i imena sponzora koncerta", navode organizatori.
Podsjetimo, nakon što je gradonačelnik Tomislav Šuta odustao od potpisivanja ugovora zbog peticije za koju su se potpisi prikupljali na društvenim mrežama, ugostitelji su odlučili reagirati. Pridružili su im se hotelijeri i drugi poduzetnici. Sada su blizu cilja.
Na njihovu inicijativu, dodajmo i to, priča bi imala i humanitarni karakter. Tijekom cijelog Adventa Splićani i gosti mogli bi putem QR kodova na ugostiteljskim stolovima uplaćivati sredstva za udrugu Bilo srce, a novci će se moći i donirati pozivom na broj koji će biti otvoren za tu svrhu.
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