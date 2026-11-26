Na njihovu inicijativu, dodajmo i to, priča bi imala i humanitarni karakter. Tijekom cijelog Adventa Splićani i gosti mogli bi putem QR kodova na ugostiteljskim stolovima uplaćivati sredstva za udrugu Bilo srce, a novci će se moći i donirati pozivom na broj koji će biti otvoren za tu svrhu.