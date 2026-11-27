oglasio se Zagrebački holding
Zbog izbijanja vode na Jakuševcu zatvoren dio Sajmišne ceste
Zbog izbijanja vode na neaktivnoj plohi odlagališta otpada Jakuševec-Prudinec preventivno je zatvoren promet na Sajmišnoj cesti duž odlagališta, izvijestio je u petak Zagrebački holding, istaknuvši da zatvaranje prometnice neće utjecati na rad odlagališta.
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Holding je u četvrtak od izvođača radova zaprimio obavijest o izbijanju manje količine vode na jednom mjestu neaktivne plohe četiri odlagališta, koja je zatvorena još 2010. godine i na kojoj se ne izvode nikakvi radovi.
Predstavnici stručnog nadzora i tvrtki sudionika u gradnji obišli su lokaciju radi procjene stanja, no uzrok izbijanja vode zasad nije jednoznačno utvrđen.
Radi sigurnosti radnika ograničen je pristup mjestu izbijanja vode unutar odlagališta, dok izvođač radova nastavlja s pojačanim motrenjem.
Holding je o tome obavijestio nadležne institucije, a promet na Sajmišnoj cesti bit će zatvoren do provođenja istražnih radnji.
Izbijanje vode primijećeno je tijekom kontinuiranog i pojačanog nadzora odlagališta. Slijede detaljna ispitivanja, utvrđivanje uzroka te donošenje odgovarajućih tehničkih rješenja za sanaciju.
Holding u priopćenju ističe da mjesto izbijanja vode nije povezano s plohom 6-3, na kojoj se trenutačno odlaže otpad.
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