ministar obrane
Anušić o imenovanju mlade HDZ-ovke: Neću više šutjeti. Nitko ne razmišlja o njenoj i mojoj obitelji
Ministar obrane Ivan Anušić održao je konferenciju za medije.
Na konferenciji će, kaže, govoriti o tri teme: proračunu, sudjelovanju u misijama i imenovanju posebne savjetnice za kraj, za koju je rekao da je novinarima najvažnija.
Naglasio je da je ovogodišnji proračun rekordan i iznosi 2,84 milijarde eura. Nastavlja se, kaže, ulaganje u Oružane snage.
"Projekti i dinamika modernizacije vojske se nastavlja, temeljem suglasnosti na samitu NATO-a u Haagu prije dvije godine. Hrvatska će ove godine biti na 2,04 posto kada govorimo o izdvajanju iz BDP-a. Do 2030. ćemo imati moderniziranu i opremljenu vojsku ako nastavimo ovom dinamikom", rekao je.
"Ne ide hrvatski vojnik nigdje"
U sudjelovanju u misijama, naveo je, bit će upućeno ukupno 777 pripadnika MORH-a.
"Pojavilo se nekoliko naslova da šaljemo vojsku na istok, prema Rusiji, ne znam ni ja što. Moramo to demantirati, ne ide hrvatski vojnik nigdje, osim u misije NATO-a i EU-a", rekao je.
Ministar je govorio o nabavi modernih oružanih sustava te otkrio što slijedi nakon PZO-a i korveta. "Ništa veliko ili ekstremno skupo što bi u ovom trenutku moglo uvećati izdvajanja", kazao je.
Najavio je i modernizaciju i obnovu vojne infrastrukture dljem Hrvatske. "To je sljedeći niz velikih izdvajanja i ulaganja u MORH-u", rekao je.
"Mislim da javnost nije shvatila..."
Komentirao je i sporni hotel na Črnomercu. "Mislim da javnost nije shvatila kad je rečeno da smo spor izgubili. Lavčević je tada tužio MORH i dobio. Kad govorimo o naplati onoga šro sam ja počeo, riječ je o naknadi za nekvalitetno izvedene poslove na cjelokupnom hotelu", rekao je.
Dodao je da čekaju izvješće sudskog vještaka te najavio da nastavljaju s tim procesom. Tražit će, kaže, od tvrtke da ukloni sve nedostatke.
"Ići ćemo na sud i dokazati da su napravljeni ogromni propusti", poručio je ministar i dodao da ne moraju rušiti i da je sve popravljivo.
Rekao je da je riječ o velikim propustima u sustavu hlađenja, grijanja, vodooposkrbe, odvodnje i fasade, te poručio da se nada da konstrukcija nije u problemu.
Govoreći o naoružavanju Srbije, kaže da ne vidi nikakvu prijetnju iz Slovenije. "Rakete Zagrepčanka i zazivanje drugo poluvrijeme nakon oluje, valjda su oni ti koji na neki način jasno artikuliraju netrpeljivost prema nama. Svi imaju identičnu pjesmicu - da ono što je, nije onako kako je, nego kako oni kažu", rekao je.
Kaže da mu zakon daje ovlasti da sam bira suradnike. "Uvijek sam imao stav da suradnici koje biram trebaju bit ljudi koji znaju više od mene, biti mladi, imati afinitet prema onome što radim. Tako je bilo i s izborom Nine Mikulandre", rekao je.
Dodao je da ona neće biti posebna savjetnica, već suradnica. "Ništa nije napravljeno mimo zakona. Gospođica koja je postala tema broj jedan završila je fakultet s 5.0, najbolji je student svoje generacije i dobila je dvije Dekanove nagrade".
Kaže da mu upravo takvi ljudi u kabinetu trebaju. "Ako imate osobu koja mi je preporučena iz akademskih krugova, ja nisam imao puno dvojbe nego iskoristiti tu zakonsku mogućnost", rekao je.
Ona će, kaže, u Ministarstvu ostati koliko i on - godinu i pol dana. Nakon toga, dodao je, dobit će neka nova iskustva.
Razumije, kaže, i javnost koja preispituje kako se s fakulteta može doći na takvu poziciju. "Smatram da, ako smo mi kao društvo puni savjeta i kritika kako se mladima ne daje šansa, onda kad uzmete mladu osobu, dobijete naslove koji su šovinistički i uvredljivi; u kojima nitko ne pokušava zaštititi nju, po kojoj se sručila lavina kritike, ni o njenoj i mojoj obitelji", rekao je.
Smatra da nije pogriješio tim imenovanjem. "Dao sam priliku mladoj osobi, osobi koja je svjetonazorski slična mome. Da nije članica HDZ-a ne bi se sigurno takva prašina podigla", poručio je.
Odgovarajući na pitanje zašto je ovo imenovanje komentirao tek danas, rekao da je bi se, da je napravio nešto mimo zakona javnosti obratio odmah.
Poručio je da je odlučio da o ovoj temi više neće šutjeti. "Ako mislite da sam nekome radio uslugu - ne, to je bila moja odluka", poručio je.
"Dobit će priliku da radi i ono što je radila na fakultetu. U deficitu smo s dobrim mladim ljudima. Priliku je dobila ona. Nisam nikome dužan, niti sam ucjenjiv", kazao je.
Na pitanje naše Katarine Plantak o čemu će ga savjetovati, odgovorio je da je radila istraživačke radove oko TVO-a, stava mladih ljudi o vojnom osposobljavanju te generalno promišljanjima lmadih o vojsci.
Zadatak će joj, kaže, kaže biti komunikacija, međunarodna suradnja, komunikacija s javnosti i istraživanje kako približiti, ojačati naše ideje javnosti.
Anušić je rekao da je na natječaju bilo devet kandidata. "Svi su bili odlični. Preporučam da se te mlade ljude uključi u sustav i da im se prilika", rekao je.
Rekao je da je za Mikulandru dobio preporuku iz akademske zajednice. "Dobio sam ja pet, šest preporuka", rekao je i dodao da ne zna jesu li ostali kandidati bili članovi HDZ-a.
Odbacio je tvrdnje da je Nina Mikulandra angažirana zbog stranačke pripadnosti, poručivši da posao nije dobila zato što je članica HDZ-a.
Kaže da svi ružni napisi i aluzije sa slikama "loši i sramotni". "Ta djevojka nije prošla 3.0 i izvlačila se, ne možemo je razapeti zato što je u političkoj stranci. Onda imajte kriterij takav za sve, ne samo za HDZ", rekao je.
Na kraju je rekao da predsjednik Vlade nije tražio od njega da izgladi ovu situaciju.
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