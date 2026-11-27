Razumije, kaže, i javnost koja preispituje kako se s fakulteta može doći na takvu poziciju. "Smatram da, ako smo mi kao društvo puni savjeta i kritika kako se mladima ne daje šansa, onda kad uzmete mladu osobu, dobijete naslove koji su šovinistički i uvredljivi; u kojima nitko ne pokušava zaštititi nju, po kojoj se sručila lavina kritike, ni o njenoj i mojoj obitelji", rekao je.