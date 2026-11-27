Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatski veterinarski institut upozorio je u petak peradare da se pripreme na mogući povratak newcastleske bolesti, poznate i kao atipična kuga peradi, koje u Hrvatskoj nije bilo više od 30 godina, a ponovno se širi Europom te je posljednjih godina zabilježena i u Sloveniji, Srbiji i Mađarskoj.

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Riječ je o zaraznoj bolesti koja zahvaća dišni, probavni i živčani sustav peradi, a prate je smanjena nesivost i visoka smrtnost. Njezina pojava može izazvati poremećaje na tržištu, otežati opskrbu potrošača jajima, piletinom i puretinom te utjecati na rast cijena tih proizvoda.

„Povećan broj izbijanja bolesti u Europi pokazuje da rizik unosa virusa u Hrvatsku postoji”, istaknuo je u priopćenju Vladimir Savić iz Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta.

Rizik od unosa virusa ovisi o gustoći peradarske proizvodnje, trgovinskim tokovima, migracijama divljih ptica te lokalnoj rasprostranjenosti bolesti. Većem su riziku izložene zemlje u kojima je posljednjih godina zabilježeno izbijanje bolesti.

Za sprječavanje izbijanja bolesti ključno je održavanje visoke razine biosigurnosti i sustava nadzora.

U slučaju potvrde bolesti u Europskoj uniji provode se stroge mjere, uključujući uklanjanje zaražene peradi, ograničavanje prometa životinja i pojačani nadzor.

Cijepljenje ne može zamijeniti biosigurnosne mjere

„Uspješna kontrola bolesti temelji se ponajprije na dobroj biosigurnosti, redovitom monitoringu i brzom otkrivanju novih slučajeva. Cijepljenje je važan dodatni alat, ali ne može zamijeniti te mjere”, rekao je Savić.

U Europskoj uniji ne postoji jedinstven pristup cijepljenju peradi protiv newcastleske bolesti. Zemlje u kojima se bolest rijetko pojavljuje ili je nema uglavnom se oslanjaju na rano otkrivanje bolesti i brzo uklanjanje zaražene peradi, dok one izloženije infekciji češće primjenjuju obvezno cijepljenje.

Savić je upozorio i na nedostatke potpuno dobrovoljnog cijepljenja. Takav pristup može dovesti do stvaranja populacije peradi u kojoj je dio životinja zaštićen, a dio potpuno osjetljiv na infekciju, što može otežati učinkovitu kontrolu bolesti.

Voditelj Nacionalnog referentnog laboratorija za influencu ptica i newcastlesku bolest Vladimir Savić na mogući je povratak bolesti upozorio peradare još u svibnju na znanstveno-stručnom simpoziju Peradarski dani u Poreču.

Poručio je da povratak bolesti u Hrvatsku ne treba dočekivati sa strahom, nego s oprezom kako bi se njezine posljedice svele na najmanju moguću mjeru.