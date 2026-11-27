N1

Nedavno glasanje ustavne sutkinje Biljane Kostadinov, koja je izabrana na prijedlog oporbe, otvorilo je pitanje mijenja li se odnos snaga na Ustavnom sudu. Ako bi se Kostadinov priklonila sucima izabranima na prijedlog HDZ-a, taj bi blok mogao osigurati presudni sedmi glas.

Podijeli

Oglas

Biljana Kostadinov se nedavno svrstala uz suce koje je predložio HDZ prilikom odlučivanja o tonskom snimanju sjednica Ustavnog suda. Ipak, prema neslužbenim informacijama, HDZ još ne može sa sigurnošću računati na njezin glas u predmetima važnima za vladu Andreja Plenkovića.

Moguća promjena odnosa snaga posebno je važna u kontekstu aktualnog postupka izbora troje ustavnih sudaca, oko kojeg vladajući i oporba ne uspijevaju postići dogovor, piše novinar Novog lista Dražen Ciglenečki.

HDZ i oporba i dalje bez dogovora

U Saboru se jučer raspravljalo o četvero kandidata za tri mjesta na Ustavnom sudu. Riječ je o Mladenu Sučeviću, Željku Pajaliću, Goranu Selanecu i Ani Horvat Vuković.

HDZ i dalje zastupa stajalište da bi sastav Ustavnog suda trebao odražavati odnos političkih snaga u Saboru, čemu se protivi dio oporbe.

"Gdje je to zapisano?"

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš upitala je gdje je propisano da Ustavni sud mora odražavati odnos parlamentarne većine i manjine, na što joj je HDZ-ov Nikola Mažar odgovorio pozivajući se na primjer Njemačke.

HDZ-ov Ivan Malenica ponovno je pozvao SDP i Možemo! na pregovore o izboru ustavnih sudaca. Međutim, obje oporbene stranke ustraju u odluci da neće pregovarati s HDZ-om, zbog čega je neizvjesno hoće li itko od kandidata dobiti potrebnu dvotrećinsku većinu.

Ustavni sud mogao bi tako nastaviti raditi sa samo deset sudaca, a glas Biljane Kostadinov mogao bi imati ključnu ulogu u donošenju budućih odluka, zaključuje novinar Novog lista.