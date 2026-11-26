manje bolova
Jedna vrsta vježbi mogla bi biti zanemarena metoda liječenja osteoartritisa koljena
Bol, oticanje i ukočenost koljena mogu ozbiljno otežati svakodnevni život. Kako se hrskavica u tim zglobovima postupno razgrađuje, pokretljivost se može znatno smanjiti, a bol se može pojaviti čak i tijekom stajanja ili sjedenja.
Pomalo iznenađujuće, vježbe za jačanje mišića trupa mogle bi predstavljati dosad zanemarenu metodu liječenja osteoartritisa koljena, piše Science Alert.
Novo randomizirano kontrolirano istraživanje provedeno u Indiji pokazalo je da jačanje trbušnih mišića može imati pozitivan učinak i na koljena.
Iako jačanje trbušnih mišića ne može zaustaviti propadanje hrskavice, u ovom je istraživanju dodavanje vježbi za trup uobičajenim rehabilitacijskim programima dovelo do većeg poboljšanja tjelesnih funkcija nego provođenje samo konvencionalnih vježbi.
Štoviše, pacijenti koji su izvodili vježbe za trup prijavili su i znatno manje bolova tijekom kretanja. Rezultati su objavljeni u znanstvenom časopisu Scientific Reports. Iako je istraživanje relativno malo, njegova metodologija bila je rigorozno osmišljena.
Istraživanje obuhvatilo 100 pacijenata
U istraživanju je sudjelovalo 100 osoba u dobi od 40 do 80 godina s blagim do umjerenim osteoartritisom koljena.
Otprilike polovica sudionika nasumično je raspoređena u skupinu koja je tijekom 12 tjedana provodila konvencionalni rehabilitacijski program usmjeren na koljena. Tijekom prva četiri tjedna ta je skupina tri puta tjedno sudjelovala u 45-minutnim vježbama pod stručnim nadzorom.
Svaki trening uključivao je postupno povećavanje opterećenja pri vježbama snage, vježbe za poboljšanje opsega pokreta i funkcionalne vježbe, poput podizanja ispružene noge i pokreta za jačanje četveroglavog bedrenog mišića, odnosno kvadricepsa.
Sudionici su zatim nastavili samostalno izvoditi iste vježbe kod kuće tijekom dodatnih osam tjedana. Druga polovica sudionika nasumično je raspoređena u drukčiji rehabilitacijski program.
On je uključivao kombinaciju uobičajenih rehabilitacijskih vježbi za koljena i progresivnih vježbi usmjerenih na jačanje mišića trupa.
Među vježbama za trup bile su aktivacija i učvršćivanje trbušnih mišića, podizanje zdjelice iz ležećeg položaja (glute bridge), izdržaj na podlakticama (plank), podizanje ruku u ležećem položaju, naizmjenično dodirivanje poda petama te naizmjenični pokreti rukama i nogama slični vježbi dead bug.
Manje bolova i bolja kvaliteta života
Nakon 12 tjedana obje su skupine pokazale značajno smanjenje bolova u mirovanju.
Međutim, skupina koja je dodatno provodila vježbe za jačanje trupa ostvarila je veća poboljšanja na testovima tjelesnih funkcija te prijavila manje bolova tijekom kretanja.
Važno je istaknuti da su sudionici te skupine prijavili i veće poboljšanje kvalitete života.
Autori istraživanja ne znaju sa sigurnošću zašto je jačanje mišića trupa dovelo do takvih rezultata, ali pretpostavljaju da bi poboljšana kontrola držanja tijela mogla pridonijeti stabilizaciji trupa tijekom vježbanja, čime se smanjuje opterećenje donjih ekstremiteta.
„Promatrane zajedno, te biomehaničke prilagodbe pružaju moguće objašnjenje većeg poboljšanja u pogledu boli, tjelesnih funkcija i kvalitete života u usporedbi sa samim konvencionalnim vježbama jačanja mišića usmjerenima na koljena”, zaključuju istraživači.
Ranija istraživanja upućuju na slične rezultate
Rezultati su u skladu s prethodnim istraživanjima koja također sugeriraju da se važnost mišića trupa u liječenju bolova u koljenima često zanemaruje.
Primjerice, pregledni znanstveni rad objavljen 2021. godine istaknuo je da su, unatoč preliminarnim rezultatima koji upućuju na korist vježbi za trup kod problema s koljenima, potrebna dodatna istraživanja.
„Istraživanja koja pokazuju da su te vježbe sigurne i učinkovite kod starijih odraslih osoba nisu prilagođena niti uključena u preporuke za liječenje osoba s osteoartritisom koljena”, naveli su autori.
Ove godine počeli su pristizati rezultati nekoliko randomiziranih kliničkih istraživanja.
Jedno od njih, provedeno na 48 pacijenata s osteoartritisom koljena u Pakistanu, također je pokazalo da dodavanje vježbi za stabilnost trupa uobičajenim vježbama za koljena nakon 12 tjedana dovodi do većeg smanjenja boli te poboljšanja pokretljivosti koljena i kvalitete života.
Osim toga, veće istraživanje koje je obuhvatilo 100 pacijenata pokazalo je da je dodavanje vježbi za trup konvencionalnoj rehabilitaciji koljena bilo učinkovitije od dodavanja vježbi za jačanje stopala i gležnjeva.
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