član SANU-a
Evo tko bi mogao biti kandidat studenata na predsjedničkim izborima u Srbiji
Radomir Saičić, redoviti član Srpske akademije znanosti i umjetnosti (SANU) i profesor Kemijskog fakulteta u Beogradu, bit će kandidat Studentske liste na izborima za predsjednika Srbije, doznaje danas list Nedeljnik.
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Beogradski tjednik na svojoj je internetskoj stranici objavio da preostaje formalno zaključiti glasovanje, no Saičić je dobio potporu plenuma i zastupnika, tako da će sutra i službeno biti predstavljen kao predsjednički kandidat Studentske liste.
Radomir Saičić jedan je od sveučilišnih profesora koji su se među prvima tijekom studentskih prosvjeda otvoreno uključili u društvena i politička zbivanja, prenosi nova.rs.
Jednu od svojih poruka koja je privukla pozornost javnosti uputio je upravo u izbornoj noći, nakon proglašenja pobjede Studentske liste, podsjeća Nedeljnik.
"U Srbiji se danas čuje glas slobode i nijedna sila ne može nadjačati narod koji je odlučio uzeti sudbinu u svoje ruke", rekao je Saičić.
"Ovo je pobjeda hrabrosti nad strahom, nade nad ravnodušnošću, pobjeda vjere da Srbija može i mora drukčije", poručio je Saičić i dodao da posao tek predstoji.
Tijekom studentskih prosvjeda kritizirao je i postupanje policije prema prosvjednicima, a u lipnju 2025. potpisao je peticiju članova SANU-a kojom je zatražena ostavka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
U svibnju 2026. našao se u središtu pozornosti i zbog odluke da napusti izložbu "Sveti Sava" u Galeriji SANU-a nakon najave da će se okupljenima obratiti ministar kulture Nikola Selaković.
Saičić je na parlamentarnim izborima 25. listopada 2026. bio na 91. mjestu izborne liste "Studenti pobjeđuju", a nakon izbora postao je parlamentarni zastupnik.
Na konstituirajućoj sjednici parlamenta izabran je za zamjenika člana skupštinskog Odbora za obranu i unutarnje poslove te Odbora za Kosovo i Metohiju, a imenovan je i članom Odbora za obrazovanje.
Rođen je 31. listopada 1961. u Beogradu. Kemiju je studirao na Sveučilištu u Beogradu, gdje je diplomirao 1983., magistrirao 1987. i doktorirao 1992. godine. Znanstveno usavršavanje nastavio je u Francuskoj, a profesionalnu karijeru izgradio je u području organske kemije.
Za dopisnog člana SANU-a izabran je 2012., a za redovitog 2018. godine.
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