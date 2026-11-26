Top Gear / Official

Slavni kuhar i televizijska zvijezda Gordon Ramsay bit će voditelj obnovljene dugogodišnje BBC-jeve serije o automobilima "Top Gear" koja se 2028. vraća na male ekrane, objavila je u srijedu britanska javna televizija.

Podijeli

Oglas

Emisije će se snimati 2027. s novom postavom, Ramsayem kao voditeljem i testnim vozačem The Stigom, naveo je BBC.

Ramsay je postao slavan po kulinarskim programima "Hell's Kitchen" i "Kitchen Nightmares".

Top Gear, jedna od najuspješnijih BBC-jevih serija ikada, prekinuta je 2022. nakon sudara tijekom snimanja u kojem je sudjelovao bivši voditelj Andrew "Freddie" Flintoff.

Ramsay se u njoj kao gost pojavio tri puta, ima dozvolu za autoutrke i natjecao se u automobilističkim događajima.

Rekao je da program želi unijeti "novu energiju i želju da se stvori nešto doista uzbudljivo za novu generaciju gledaelja".

BBC nije objavio imena drugih voditelja uz Ramsaya.

"Top Gear", pokrenut u sadašnjem formatu 2002., postao je globalni hit kada su ga vodili bivši voditelji Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May.