Open AI / ChatGPT

Hrvatska ima tisuće naselja, a neka od njih nose imena koja zvuče kao da ih je netko izmislio iz šale. Upravo su se time zabavljali korisnici Reddita nakon što je jedan domaći autor podijelio zanimljive podatke koje je otkrio radeći na geografskoj igri.

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Autor je objasnio da je u svoju igru na karti Hrvatske unio čak 5684 mjesta, a zatim analizirao njihove nazive.

Prema njegovim podacima, najčešće ime je Novo Selo, koje se pojavljuje čak šest puta, dok se Poljica pojavljuju pet puta.

Otok, Luka, Vrpolje, Soline, Brezje, Sveti Križ i Podgorje ponavljaju se po četiri puta.

Zanimljivo je i da čak 85 mjesta počinje riječju Donji, a 80 riječju Gornji.

Među najkraćim imenima su Krk, Lun, Hum, Srb i Roč, dok je jedno od najduljih Gornje Mrzlo Polje Mrežničko.

No, najzabavniji dio rasprave počeo je kada je autor pitao ostale korisnike koja su najneobičnija imena hrvatskih mjesta za koja su čuli.

U komentarima su se ubrzo počeli nizati prijedlozi koji su mnoge nasmijali.

Netko je izdvojio Špičkovinu, drugi Štakorovec, a spominjali su se i Gaćelezi, Žena Glava na Visu te Kajgana.

Jedan je korisnik podsjetio na Čistu Malu i Čistu Veliku u Šibensko-kninskoj županiji, dok su drugi naveli Prkos, Gačice, Ženodragu i Babe.

Posebnu pozornost privukla su i imena poput Islam Grčki i Islam Latinski, dvaju mjesta u zadarskom zaleđu.

Rasprava je pokazala koliko hrvatska geografija može biti zabavna čak i kada se bavimo samo nazivima naselja.

Autor je pritom otkrio da bi neki od najzanimljivijih prijedloga mogli završiti i u njegovoj geografskoj igri.

Cijelu raspravu, kao i brojne druge prijedloge, možete pogledati na hrvatskom Redditu.

A koje je najneobičnije ime hrvatskog mjesta za koje ste vi čuli?