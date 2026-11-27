Fakultet kemije i kemijske tehnologije Ljubljana

Crvena panda Pyara neočekivano je napustila svoju nastambu u Zoološkom vrtu Ljubljana. Ubrzo je pronađena, a veterinarski pregled srećom je pokazao da nije ozlijeđena. Kako su za N1 rekli na Fakultetu za kemiju i kemijsku tehnologiju, kamo se crvena panda uputila u pustolovinu, prvi ju je primijetio recepcionar.

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U ljubljanski zoološki vrt krajem rujna iz Francuske je stigla mlada crvena panda Pyara, koja svoju nastambu dijeli s mužjakom Magujem.

Pyara očito ima pustolovni duh jer je jutros neočekivano napustila svoju nastambu. U zoološkom vrtu primili su dojavu da je uočena u blizini Fakulteta za kemiju i kemijsku tehnologiju (FKKT) te su je brzo i sigurno vratili kući.

Fakultet je udaljen oko 400 metara od zoološkog vrta. Veterinarski pregled srećom je pokazao da je zdrava i neozlijeđena.

"Sada već mirno odmara na sigurnom u svojoj nastambi", objavili su iz ljubljanskog zoološkog vrta.

Zahvalili su svima koji su ih obavijestili i pomogli da se Pyara sigurno vrati u zoološki vrt.

"Ovakve posjete doista nemamo svaki dan"

Na Fakultetu za kemiju i kemijsku tehnologiju Sveučilišta u Ljubljani za N1 su pojasnili da je pandu prvi primijetio recepcionar, i to ispred glavnog ulaza. O tome su odmah obavijestili policiju i Zoološki vrt Ljubljana.

Dok su čekali njihov dolazak, zaposlenici fakulteta usmjerili su crvenu pandu u prostoriju za bicikle, gdje je dočekala dolazak timaritelja.

Fakultet kemije i kemijske tehnologije Ljubljana

Fakultet kemije i kemijske tehnologije Ljubljana

"Za nas je ovaj događaj svakako bio nešto posebno jer ovakve posjete doista nemamo svaki dan", poručili su s fakulteta.

Na kraju dana, priča je dobila sretan završetak, budući da su iz zološkog vrta poručili kako je Pyara prošla veterinarski pregled te je - zdrava i neozlijeđena.

"Naša crvena panda Pyara prošla je veterinarski pregled i s veseljem možemo priopćiti da je zdrava i neozlijeđena. Sada već mirno odmara na sigurnom u svojoj nastambi. Hvala svima na brizi", poručili su.