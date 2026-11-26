DRAMATIČNO UPOZORENJE
Antibiotici gube bitku protiv bakterija, posljedice bi mogle biti katastrofalne
Otpornost na antibiotike predstavlja golemu globalnu prijetnju koja bi u idućih 25 godina mogla izravno uzrokovati oko 39 milijuna smrtnih slučajeva, upozorio je Jean Pierre Nyemazi, voditelj Odjela za otpornost na antibiotike pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).
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Iako su države članice WHO-a postavile cilj da do 2030. godine smanje stopu smrtnosti od takvih infekcija za deset posto, Nyemazi otvoreno priznaje da sadašnja ulaganja i poduzete mjere nisu dovoljne.
Kad bi antibiotici u potpunosti prestali djelovati, svijet bi se vratio u razdoblje u kojem su i najobičnije infekcije bile smrtonosne, ističe Can Imirzalioglu, profesor i voditelj Instituta za medicinsku mikrobiologiju na Sveučilištu u Gießenu. "Moderna medicina kakvu danas poznajemo tada više ne bi bila moguća", upozorava.
Od bolnica do glavice salate
Stručnjaci naglašavaju da se ovaj problem mora promatrati kroz koncept "One Health" (Jedno zdravlje), koji zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezuje u nerazdvojnu cjelinu. Kako piše DW, otporne bakterije odavno nisu ograničene samo na bolničke odjele – pronalaze se na stočarskim farmama, u otpadnim vodama, gnojivima, na mesu, pa čak i na običnoj glavici salate.
U humanoj medicini problem nastaje zbog prečestog i neopravdanog propisivanja antibiotika, primjerice kod virusnih infekcija dišnih putova na koje oni uopće ne djeluju. Svaka upotreba antibiotika oštećuje crijevni mikrobiom, čime se otvara prostor otpornim bakterijama da zauzmu mjesto korisnih mikroorganizama. Ljudi tada često bez ikakvih simptoma postaju prijenosnici superbakterija koje putem otpadnih voda dospijevaju u prirodu – pa tako i u mora, gdje ih preuzimaju divlje ptice.
Intenzivno stočarstvo i manjak interesa farmaceuta
Velik dio problema leži i u veterinarskoj medicini. Iako je Europska unija još 2006. zabranila korištenje antibiotika za poticanje rasta stoke, intenzivni uzgoj životinja u skučenim prostorima pogoduje brzom širenju infekcija i stalnoj potrebi za liječenjem, pojašnjava mikrobiologinja Katharina Schaufler s Instituta Helmholtz. Situaciju dodatno otežava činjenica da se u mnogim dijelovima svijeta antibiotici i dalje rutinski dodaju u stočnu hranu ili kupuju u trgovinama bez recepta.
Istodobno, farmaceutskim tvrtkama razvoj novih antibiotika financijski je neisplativ jer bi se takvi lijekovi čuvali isključivo kao krajnja rezerva i prodavali u malim količinama. Zbog toga stručnjaci pozivaju na snažniju političku volju i poticaje industriji, dok iz WHO-a građanima poručuju da i sami mogu pomoći održavanjem higijene, redovitim cijepljenjem te odgovornim uzimanjem lijekova isključivo prema uputama liječnika.
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