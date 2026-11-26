Stručnjaci naglašavaju da se ovaj problem mora promatrati kroz koncept "One Health" (Jedno zdravlje), koji zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezuje u nerazdvojnu cjelinu. Kako piše DW, otporne bakterije odavno nisu ograničene samo na bolničke odjele – pronalaze se na stočarskim farmama, u otpadnim vodama, gnojivima, na mesu, pa čak i na običnoj glavici salate.